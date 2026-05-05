Fernando Simón pide calma ante la posible llegada del crucero con hantavirus a Canarias: "En España existen mecanismos"

El crucero de lujo partió de Ushuaia (Argentina) y tenía como último destino las Islas Canarias. Sin embargo, un brote de hantavirus ha dejado al barco varado frente a la costa de Cabo Verde. Hay siete personas infectadas y han fallecido tres pasajeros, dos de nacionalidad neerlandesa y una británica. Además, hay una persona en estado crítico.

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove ha avanzado estar "trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco".

En la misma línea, ha explicado que llevarán a cabo una "investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo".

Por su parte, el ministerio de Sanidad ha confirmado en 'X' el "seguimiento estrecho" con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ha aclarado que "en función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión".

Por otro lado, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (Ccaes) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado, en una entrevista en Catalunya Radio, que en Canarias "se cuenta con una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes de riesgo".

Sin afectados

De este modo ha hecho un llamado a la tranquilidad, recordando que "en España existen mecanismos establecidos para la acogida de este tipo de situaciones en puertos y aeropuertos, que lleva la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad junto con las delegaciones del Gobierno".

Simón ha aclarado que, en caso de que los más de cien pasajeros a bordo del crucero desembarque en Canarias "podría llegar sin enfermos", ya que aquellos "afectados serían evacuados por vía aérea a sus países de origen o a Holanda".

Por lo que subraya que "el resto del pasaje serían personas sanas y lo único que habría que hacer es un seguimiento adecuado para asegurar que sean personas con riesgo muy limitado"

Difícil de transmitir

El director del Ccaes asegura que la transmisión del virus "es muy difícil" debido a la forma por la que se transmite, " por secreciones de roedores". Además que "la transmisión entre personas es muy difícil y sólo hay antecedentes con una subvariante del Cono Sur de América de donde viene el crucero".

"El riesgo de que aparezcan nuevos casos desaparece a medida que pasen los días. Pero si en el barco hubiera algún enfermo habría que evacuarlo para atenderlo", concluye.

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