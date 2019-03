Obama lee un cuento a los niños de una escuela de Virginia

El presidente de EE.UU., Barack Obama, hizo un alto en su agenda y llegó hasta la escuela Arlington, en Virginia, donde leyó a un grupo de estudiantes su libro infantil "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” (“A ti te canto: una carta a mis hijas”).

Obama se sentó frente a los estudiantes y les leyó partes del libro que fue escrito en el 2008, antes que de que asumiera como presidente. Trata sobre 13 personajes norteamericanos y los ideales que dieron forma a ese país.

Cabe señalar que todo lo recaudado con la publicación, se destinará a un fondo de obras benéficas.