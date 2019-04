Obama consigue que el Senado apruebe su reforma financiera

La legislación fue aprobada por 59 votos a favor y 39 en contra y ahora debe ser armonizada con un proyecto similar aprobado en diciembre por la Cámara de Representantes.



Fuentes políticas indicaron que se espera que la versión final del proyecto llegue a la Casa Blanca para su promulgación antes del 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU.



La aprobación se llevó a cabo después de una intensa jornada en el pleno del Senado, de cien miembros, donde los demócratas lograron, con el apoyo de varios republicanos, los 60 votos que necesitaban para limitar a 30 horas el tiempo de debate.



En una alocución en la Rosaleda de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama aseguró que la medida "no busca castigar a los bancos, sino proteger a las personas" de crisis como la de 2008.



Para el presidente, el proyecto de ley incluye "las mayores protecciones para el consumidor" que se han visto hasta ahora. La medida, indicó, "protegerá a los consumidores y a la economía y fortalecerá el sistema financiero".



"Gracias a la reforma financiera el pueblo estadounidense no tendrá que volver a pagar los platos rotos por los errores de Wall Street. No habrá más rescates pagados con el dinero de los contribuyentes", aseguró.



Además, recordó, "la reforma proveerá de mayor seguridad a los ciudadanos de a pie, a las familias que buscan comprar su primer vehículo o su primera casa, y en general a los contribuyentes, que no tendrán que pagar por las irresponsabilidades de otros".



El proyecto de ley incluye la mayoría de las medidas propuestas por la administración de Obama y supone una reforma de gran calado de las normas financieras del país, que intentan tapar las lagunas descubiertas durante la gran crisis financiera iniciada en 2008.



Así, la reforma financiera está llamada a cambiar la regulación del mercado hipotecario, de las firmas financieras y de las tarjetas de crédito.