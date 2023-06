Nuevos famosos en la lista de Jeffrey Epstein: intentó contactar con Larry Nassar poco antes de suicidarse

El escándalo del caso Jeffrey Epstein levanta nuevas ampollas en la opinión pública. Una investigación periodística revela que el estado mental de Epstein en prisión era preocupante. Le encontraron sentado en un rincón de su celda, con las manos en la cara, no disponía de la máquina de apnea que necesitaba, llevaba varios días sin dormir y había solicitado hablar con su madre, fallecida 15 años antes.

Michael Sisak es uno de los periodistas de Associated Press que han hecho público este informe. Asegura que Epstein decía de sí mismo "que era un cobarde, que no podía aguantar el dolor y que temía por su vida". Se buscan explicaciones de por qué un preso con alto riesgo de suicidio no tenía la vigilancia necesaria. Los dos agentes de turno mintieron en su primera declaración, no estaban en sus puestos la noche de su muerte.

Irina Shayk o Woody Allen están entre sus contactos

Además, salen a la luz nuevas conexiones del magnate. Poco antes de morir, tuvo un intento fallido de contactar por carta con Larry Nassar, el médico del grupo de gimnasia de EEUU, condenado por abusar sexualmente de decenas de jóvenes.

Hace 13 años se reunió con Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés de Inglaterra. Ella tenía deudas millonarias, él toda la información sobre las finanzas de la pareja. Los tentáculos de Epstein llegan a todas las esferas. Irina Shayk o Woody Allen también aparecen en la lista.

Encuentros privados, reuniones secretas de las que, de momento, poco ha trascendido y que pondrían en jaque a importantes figuras de nivel internacional.