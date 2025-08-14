Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Solución coreana para la guerra de Ucrania? Una de las opciones sobre la mesa

Según publica el diario italiano 'Il Corriere della Sera', sobre la mesa de los europeos estaría la solución coreana, es decir, congelar el conflicto para que Zelenski no tenga que ceder por ley los territorios ocupados.

Zelenski visita a Starmer antes de la cumbre de Trump y Putin en Alaska

Cristina Pérez
Publicado:

Ucrania continúa con su frenética agenda diplomática en los días previos a la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que se celebrará el viernes 15 de agosto de 2025 en la base militar Joint Base Elmendorf–Richardson en Anchorage, en Alaska.

Este jueves, el presidente Volodímir Zelenski se encuentra en Londres, donde se reunirá con el primer ministro británico Keir Starmer en Downing Street. Este encuentro forma parte de una estrategia diplomática para afianzar la unidad occidental y preparar el terreno ante el próximo encuentro entre Trump y Putin.

En una llamada virtual con Zelenski y líderes europeos, Trump reafirmó su intención de promover un alto el fuegoy dejó abierta la posibilidad de organizar una nueva cumbre, esta vez con la participación directa de Zelenski y, potencialmente, de sus homólogos europeos.

La solución coreana

Según 'Il Corriere della Sera', los países europeos estarían considerando una variante de la llamada “solución coreana” que consistiría en congelar la guerra sin reconocimiento legal de la anexión rusa. Esto implicaría excluir cualquier reconocimiento formal de la transferencia de territorios ucranianos a Rusia. Además Zelenski no estaría obligado, como exige la Constitución, a convocar un referéndum para sancionar la transferencia de los territorios y podría tener la esperanza, aunque muy débil, de poder recuperarlos algún día, en la era post-Putin.

Demandas aceptadas por Trump

El presidente americano, Donald Trump, aceptó las demandas principales planteadas por los europeos y por el presidente Zelenski poco antes de la cumbre. Consiste en garantizar el derecho de Ucrania a decidir el destino de sus territorios ocupados y la seguridad ofrecidas por EE. UU. y Europa para proteger a Ucrania de futuros ataques.

El presidente ucraniano advirtió de que “Putin solo intenta ganar tiempo”, y subrayó que no busca la paz, a menos que esta suponga una rendición incondicional de Ucrania.

Apoyo europeo a una cumbre trilateral

Desde Emmanuel Macron hasta Giorgia Meloni, diversos líderes europeos han insistido en organizar una nueva cumbre que incluya a Zelenski y, posiblemente, a otros líderes occidentales.

Zelenski y Merz piden un alto el fuego y Trump garantiza que sólo Ucrania negociará posibles cesiones territoriales

El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski

