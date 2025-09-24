Al menos tres heridos y un sospechoso muerto en un tiroteo en una oficina del ICE en Dallas

Un tiroteo ha tenido lugar a primera hora de este miércoles en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en Dallas.

Según confirmó en directo el director interino del organismo, Todd Lyons, "tenemos tres personas heridas en este momento. Desconocemos su estado. Han sido trasladadas al hospital". La escena quedó acordonada de inmediato por varios cuerpos policiales, con controles de acceso y un amplio perímetro de seguridad.

En una publicación en X, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que aún faltan detalles, pero aseguró que "aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos". Noem añadió que se desconoce el motivo del ataque.

En paralelo, Lyons apuntó a la hipótesis operativa que se maneja a estas horas: "La información preliminar apunta a un posible francotirador". No precisó si entre los heridos hay empleados del ICE, civiles o inmigrantes detenidos, los tres colectivos que habitualmente coinciden en este tipo de centros.

Un sospechoso fallecido

Noem informó además de que un sospechoso falleció por una herida de bala autoinfligida. Las autoridades no han detallado su identidad ni si actuó solo. Tampoco han avanzado si el tiroteo se produjo desde el exterior de las instalaciones o dentro del recinto.

El suceso de Dallas sería al menos el tercer ataque contra dependencias de ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Texas en lo que va de año. El 4 de julio, un grupo de asaltantes abrió fuego contra el Centro de Detención de Prairieland, cerca de Fort Worth, en un ataque coordinado que dejó a un policía local con un disparo en el cuello.

Días después, en McAllen, un hombre de 27 años con rifle y equipo táctico fue abatido tras disparar contra una instalación de la Patrulla Fronteriza; dos agentes y un empleado resultaron heridos en un intercambio de decenas de disparos.

