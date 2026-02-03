Bill Clinton y su esposa Hillary comparecerán en el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein

El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, han aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación de los documentos de Jeffrey Epstein, empresario y delincuente sexual que se suicidó en prisión.

El anuncio fue realizado este lunes por su portavoz, Ángel Ureña, a través de una publicación en redes sociales dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer.

Según Ureña, el matrimonio ha negociado “de buena fe” y está dispuesto a declarar bajo juramento, con el objetivo de “sentar un precedente que se aplique a todos”. La decisión supone un cambio de postura tras meses de desencuentros con el comité. Se habían ya, de hecho, iniciado los trámites para someter al pleno una votación para declarar a los Clinton en desacato al Congreso, iniciativa aprobada en enero por el Comité de Supervisión.

Comer, sin embargo, ha puesto en duda el alcance del acuerdo y ha señalado que los abogados del matrimonio no han concretado fechas ni términos claros para las comparecencias. A su juicio, la aceptación llega únicamente tras el avance del procedimiento por desacato. El presidente del comité aseguró que aclarará las condiciones antes de definir los próximos pasos.

Se desconoce cuándo y cómo será

Por su parte, el Comité de Reglas decidió posponer su dictamen sobre las resoluciones de desacato, aludiendo a que continúan las negociaciones. Su presidenta, la republicana Virginia Foxx, aseguró que se necesita más tiempo para precisar los compromisos asumidos por los Clinton.

El debate se produce en un contexto de fuerte confrontación política. Mientras Comer acusa al matrimonio de buscar un “trato especial”, el demócrata Robert García sostiene que los Clinton han aceptado todas las exigencias del comité.

Epstein, arrestado en 2019 por abusos sexuales y tráfico de menores, mantuvo contactos con numerosas figuras públicas. Visitó la Casa Blanca en varias ocasiones durante la presidencia de Bill Clinton, y viajó en el avión del empresario en múltiples ocasiones. Epstein murió en prisión un mes después de su detención.

