La princesa Mette-Marit de Noruega necesita un trasplante de pulmón

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, de 52 años, necesita un trasplante de pulmón con motivo de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018, tal y como ha comunicado este viernes la Casa Real del país. Las pruebas que le efectuaron en otoño han llevado a los médicos del Rikshospitalet University Hospital a evaluar la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento.

"Estamos llegando al momento en el que un trasplante de pulmón será necesario y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que sea posible cuando llegue el momento", ha sostenido Are Martin Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria en el citado hospital.

"En estos momentos no se ha adoptado una decisión sobre cuándo será puesta la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón", ha afirmado. Por su parte, la Casa Real ha desvelado que Mette-Marit tendrá que someterse a un régimen de ejercicios, descanso y recuperación.

Sus funciones se adaptarán a sus necesidades médicas

A pesar de todo, la Casa Real de Noruega ha insistido en que la princesa ha expresado su intención de seguir llevando a cabo sus funciones oficiales a pesar de su condición médica. Su programa oficial se reorganizará para adaptarse a sus necesidades médicas, "en la medida de lo posible".

En una entrevista en la televisión noruega 'NRK', Mette-Marit declaró que "siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos", dijo.

No tendrá prioridad sobre el resto de pacientes

En una rueda de prensa posterior al anuncio de la Casa Real, Holm ha confirmado que la princesa heredera no tendrá prioridad sobre el resto de pacientes que esperan un trasplante de pulmón. "No tendrá prioridad. Cuando llega un órgano, tiene un tamaño y un tipo de sangre específicos. Según eso, tenemos que ver qué paciente de la lista es el más adecuado. De los que coinciden, siempre elegimos al más enfermo, al que lo pasa peor y al que tiene menos capacidad de espera", ha señalado Holm.

Actualmente, hay entre 20 y 40 pacientes en lista de espera, según ha señalado el especialista en neumología, responsable del Departamento de Medicina Respiratoria del único hospital de Noruega que practica trasplantes de pulmón. Aún así, ha señalado que es imposible determinar cuál es el tiempo de espera.

