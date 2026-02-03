Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una profesora en estado grave al ser apuñalada por un alumno de 14 años en Francia

El agresor ha intentado huir tras apuñalar tres veces a la docente, pero ha sido atrapado y detenido por tentativa de asesinato. El ataque no se ha vinculado a ninguna motivación política ni religiosa.

Agentes de la polic&iacute;a francesa

Agentes de la policía francesa EFE (Archivo)

Juan Muñoz
Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave después de ser apuñalada por un alumno de 14 años en un instituto de Sanary-sur-Mer, situado al sur de Francia.

El alumno menor de edad ha apuñalado a la docente, de unos 60 años, entres ocasiones con un arma blanca delante de unos veinte compañeros. Después, ha intentado huir del centro, pero ha sido detenido por tentativa de homicidio.

La víctima, una profesora de artes plásticas, presenta una gran herida en el abdomen y ha sido trasladada de urgencia al hospital. El ataque ha tenido lugar pasadas las 14h de la tarde en el centro educativo 'La Guicharde'.

Ninguna vinculación política o religiosa

Por ahora, las autoridades no vinculan el ataque a ninguna motivación política o religiosa. Sí se conoce que habían existido tensiones entre el alumno y la profesora durante los últimos días. El agresor tampoco tiene antecedentes por violencia, pero sí problemáticas relacionadas con su entorno familiar.

"Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto", ha escrito en redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray.

Laurent Nuñez, ministro de Interior francés, ha lamentado también lo ocurrido al sur del país: "Comparto el temor de la comunidad educativa, las familias y los alumnos".

El centro ofrece asistencia psicológica

Este miércoles, el centro educativo ofrecerá asistencia psicológica a los alumnos, así como al personal docente. En los últimos años se han sucedido varios ataques con arma blanca en centros educativos franceses que han terminado con profesores y alumnos heridos de gravedad.

