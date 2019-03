Una niña asegura que no se casará hasta que no tenga un empleo

Con tan sólo cinco años, pero con su plan de vida muy claro. Una niña explica la razón para no casarse y no es otra que la de tener un empleo. La niña asegura que no contraerá matrimonio hasta que encuentre un trabajo con el que ganarse la vida.



"No quiero casarme con alguien si no tengo un empleo primero. Si algún hombre me lo propone, le diré que no quiero casarme todavía", admite la niña.



Para esta pequeña tener un empleo es una condición indispensable para casarse y advierte a los chicos que no intenten cambiarle: "Esta es mí vida y es mejor que dejes de preocuparte de ella. Si un chico me dice que no volverá por mi, perfecto. Encontraré a otro hombre".