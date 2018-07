Una niña de 12 años causa revuelo por publicar fotos con los animales que ha cazado

Aryanna Gourdin es una chica de 12 años que reside en Utah y que ha causado un gran revuelo en las redes sociales tras publicar en Facebook unas fotos que no han gustado demasiado a los usuarios, según informa 'ABC News'.

Hace una semana, Aryanna viajó junto a su padre Elie Gourdin a Sudáfrica. Fue un viaje en el que ambos compartieron una afición, la caza. La joven se fotografió con los animales que había matado y subió las imágenes a Facebook. Poco después, su cuenta se llenó de duros comentarios.

Aryanne después de cazar a una cebra | Facebook

En una entrevista para 'Good Morning America', Aryanna Gourdin dijo: "Es algo que aprecio y disfruto y quiero que la gente vea lo que he experimentado". Ni ella ni su padre se arrepienten de ser cazadores y aseguran que no pedirán disculpas por serlo. De lo que sí que se disculpó la joven fue de su última foto de perfil: "Era ofensiva para los demás y he aprendido la lección, lo siento".

Aryanne Gourdin no piensa renunciar a una de sus aficiones favoritas que, además, asegura que sirven de ayuda porque la carne de los animales que cazó alimentará a 800 niños huérfanos durante un mes.