Las impactantes imágenes del terremoto de magnitud 7,6 en Japón: caos, evacuaciones y alerta de tsunami

Las imágenes del potente sismo muestran el impacto estructural que ha causado en distintas zonas del país, situación por la que más de 23.000 personas han sido evacuadas.

Adrián Ballesteros
Publicado:

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad, teléfonos móviles y medios locales tras el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el norte de Japón se han convertido en el centro de atención. Los registros audiovisuales muestran, con crudeza y precisión, la violencia del movimiento telúrico y el caos que provocó en cuestión de segundos. Desde edificios que se balancean peligrosamente hasta coches aplastados por los escombros, los vídeos dan dimensión humana a un suceso que puso en alerta a millones de personas en el archipiélago nipón.

El sismo se produjo poco después de las 23:00 hora local, cuando gran parte de la población ya se encontraba en sus hogares. Las imágenes nocturnas permiten ver la oscilación de postes eléctricos, destellos en la red de energía y el estremecimiento de estructuras en varias prefecturas. En algunas grabaciones tomadas por cámaras de seguridad, se puede observar cómo tiembla todo el territorio, dejando múltiples desastres a su paso con daños materiales y personales.

Alerta tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón activó inmediatamente una alerta de tsunami, lo que desencadenó un masivo operativo de evacuación. Las cámaras de tráfico y drones muestran columnas de personas desplazándose hacia zonas altas, muchas de ellas envueltas en mantas térmicas y cargando mochilas de emergencia. Las autoridades calcularon que decenas de miles de habitantes recibieron la orden de abandonar temporalmente sus hogares, un procedimiento que Japón realiza con notable rapidez gracias a su preparación para desastres.

Otra de las imágenes más difundidas proviene del puerto de Hachinohe, donde se observa una súbita subida del nivel del agua que, si bien no alcanzó la magnitud de tsunamis devastadores del pasado, sí generó inquietud y obligó a suspender actividades marítimas.

Consecuencias del sismo

En hospitales y estaciones de tren, las cámaras internas registraron momentos de tensión: pacientes que debieron ser trasladados a zonas seguras y pasajeros que se cubrían bajo mesas o se apoyaban contra columnas mientras el movimiento hacía vibrar techos y paredes. Algunos trenes bala quedaron detenidos durante horas mientras ingenieros inspeccionaban vías y sistemas eléctricos.

Aunque las autoridades han reportado daños estructurales moderados y un número limitado de heridos, las imágenes revelan detalles que no siempre quedan plasmados en los informes técnicos. Se puede ver la caída de estanterías completas, cristales rotos en edificios administrativos, oficinas convirtiéndose en laberintos de papeles esparcidos, y familias intentando calmar a niños atemorizados.

Los vídeos difundidos por redes sociales y medios internacionales funcionan como testimonio directo de la fortaleza de la infraestructura japonesa y, al mismo tiempo, de la vulnerabilidad humana ante la fuerza de la naturaleza. Conforme avancen las evaluaciones oficiales, seguirán siendo una pieza clave para comprender la magnitud del evento y sus consecuencias inmediatas.

