Ahmed al Ahmed, el frutero de 43 años y el 'héroe' que quitó el arma a un terrorista del atentado de Sídney

Australia ha sufrido la peor masacre de las últimas décadas durante este fin de semana. Mientras varias personas celebraban el inicio de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, Sídney, dos personas abrieron fuego contra la multitud. Esas dos personas abatieron al menos a 15 personas y otras 40 resultaron heridas.

En medio de la confusión y mientras los asistentes huían despavoridos de Bondi Beach, Ahmed al Ahmed corrió hacia el peligro. Se acercó a los coches, se deslizó entre dos vehículos que estaban estacionados y se lanzó por detrás sobre uno de los terroristas.

A partir de ese momento, le arranca el fusil de las manos, lo tira al suelo y le apunta con el arma. En ese momento, Ahmed apoya el fusil contra un árbol mientras el asesino lucha por incorporarse y alcanza al otro atacante. Ese segundo terrorista dispara dos veces contra Ahmed y lo hiere en la mano y en el brazo.

Por este hecho, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo ha descrito como un "auténtico héroe", tras arriesgar su vida y arrebatar el arma a uno de los asaltantes.

Pese a considerarle un héroe, su identidad no se dio a conocer de inmediato. Pasadas varias horas, se descubre que el hombre es Ahmed al Ahmed: propietario de una frutería, padre de dos niñas y con una edad de 43 años.

Ahmed vive en Australia desde 2006

Sus padres, Mohamed Fateh al Ahmed y Malakeh Hasan al Ahmed, han contado a la cadena pública BBC que su hijo estaba en un bar cercano junto a un amigo en el momento en el que comenzó el ataque.

Tal y como aseguró su padre, cuando Ahmed interceptó a los terroristas "no estaba pensando en las circunstancias de la gente a la que iba a salvar" y ha señalado que su hijo "no discrimina" por nacionalidades.

Ahmed tendrá que someterse a varias cirugías

Ahora, Ahmed está recuperándose de las heridas en el hospital. Según su madre, "están rezando a Dios para que le salve" y para que las cirugías a las que tiene que someterse salgan bien.

Asimismo, su primo ha confirmado a la BBC que ya ha sido sometido con éxito a una primera intervención y, sobre futuras cirugías, ha señalado que "depende de cómo vaya evolucionando", aunque los médicos han sugerido que tendrá que enfrentarse a varias.

El empresario de Estados Unidos, William Ackman, ha abierto una campaña virtual para recaudar fondos para Ahmed y le donó en un inicio 100.000 dólares, con la idea de que el dinero vaya "directamente" hacia el "héroe". En menos de 24 horas, superó el millón gracias a las aportaciones de más de 17.000 personas.

Del mismo modo, Donald Trump también ha mencionado que Ahmed al Ahmed ha salvado muchas vidas y asegura que "es una persona muy valiente", que "ahora mismo está en el hospital". Por último, ha detallado que ese hombre merece "todos sus respetos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.