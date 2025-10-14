Encuentran muerto de un tiro en la cabeza al cripto influencer Kostya Kudo junto a un arma en su Lamborghini

Es un día triste en el mundo de las redes sociales. Konstantin "Kudo" Ganich, un influencer cripto ucraniano de 32 años ha aparecido muerto dentro de su Lamborghini en Obolonskyi, Kiev. La noticia de la muerte del joven influencer ha sido confirmada por su propio canal de Telegram @KostyaKudo: "Konstantin Kudo falleció trágicamente. Las causas están siendo investigadas. Informaremos sobre cualquier novedad al respecto", es el escueto comunicado que se ha publicado.

Diferentes medios locales señalan que el cripto influencer fue encontrado el sábado 11 de octubre con una herida de bala en la cabeza. Además, 'Milenio' precisa que junto al joven había un arma registrada a su nombre.

Poco después, la academia de trading de Kudo también emitió un mensaje. "Sabemos que estás esperando palabras de nosotros. Pero hoy duele tanto que nos cuesta encontrarlos. Kudo ya no está con nosotros. Esta es una pérdida irreparable para todos los que lo conocieron, que trabajaron con él, que estaban a su alrededor. Esto es imposible de creer", detallaron.

"Actualmente se está llevando a cabo una investigación, y no hay información precisa en este momento. Por favor, no compartan versiones no confirmadas de los eventos", remarcaban en el comunicado.

La muerte de Konstantin Ganich se produce tras una jornada negra para el universo de las criptomonedas, pues se registraron grandes pérdidas a consecuencia de los anuncios de DonalD Trump de recrudecer la guerra comercial con China.

Galich fue cofundador de la academia de trading Cryptology Key, y era una presencia influyente en el mundo cripto dentro de las redes sociales. Acumulaba 67.000 seguidores en Instagram.

