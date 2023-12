Una mujer pide la eutanasia tras dos años con terribles dolores por covid persistente

Más de 6.919.573 personas han muerto en todo el mundo a causa del virus del COVID-19. Essta enfermedad ha dejado además a miles de personas con lo que se conoce como covid persistente.

Según explica el Ministerio de Sanidad, el covid persistente es un síndrome que se caracteriza por la persistencia de síntomas de COVID-19 semanas o meses después de la infección inicial, o por la aparición de los síntomas tras un tiempo sin ellos. Su aparición no está relacionada con la gravedad de la infección inicial, por lo que puede afectar tanto a pacientes leves como a graves hospitalizados.

La mayoría de las personas que padecen covid persistente tienen síntomas como cansancio, malestar general, dolor muscular y articular, mareos, fiebre o trastornos del sueño. Sin embargo, algunos casos pueden ser mucho más graves.

Es el caso de Kelly Louise Smith-May, de 39 años. Esta mujer contrajo el virus en 2021 y desde entonces no ha parado de sufrir, explica su familia. Por ello, la mujer pide la eutanasia para poder "descansar".

Además, el coronavirus prolongado progresó hasta convertirse en encefalomielitis miálgica grave (EM/SFC), una enfermedad neurológica. Pasa todo el día todos los días en la oscuridad, dolorosamente sensible a la luz, el ruido, los olores, el movimiento y el tacto.

La enfermedad de Kelly ha progresado hasta un estado muy grave. Ya no puede sentarse, ni caminar. La mujer tiene un insomnio severo y solo puede dormir algunas horas al día. Debido a síntomas neurológicos dolorosos, no puede tolerar la música, la televisión ni interactuar con amigos.

Kelly depende totalmente de su esposo para todas las necesidades de cuidado personal y también tiene que comer y beber bajo control. Por ello, esta mujer, que es madre de cuatro niños, está recaudando dinero para poder costearse la eutanasia.

700.000 personas afectadas por el covid persistente

Son miles de personas las que sufren las secuelas de esta enfermedad a día de hoy, en concreto, 700.000 personas. Es algo que les afecta, prácticamente, en todos los ámbitos de su vida y, por ende, les causa problemas en el ámbito laboral. Ocho de cada diez personas no pueden trabajar con normalidad. Pero esto no se queda aquí. El nueve y medio por ciento ha perdido su trabajo. En Antena 3 Noticias, hemos hablado con varios afectados, que nos cuentan lo terrible de la situación.

Hemos conocido a Nani. Es administrativa y acumula una baja tras otra al sufrir covid persistente desde enero de 2021. "Tu jefe te pide un rendimiento al 100% y tú no estás al 100%, ni siquiera al 50%", resalta. Estos pacientes sufren dolor constante de articulaciones, problemas de memoria, respiratorios, cansancio... Es por ello por lo que pide, sobre todo, investigación. Se queja, además, de que "hay muchos médicos que no se creen que esto existe", a la vez que pide empatía, puesto que es algo que "no a todo el mundo le afecta igual".