700.000 personas afectadas por el covid persistente: "Yo he tenido que explicarle a los médicos lo que era"

Muchas veces da la sensación de que la pandemia del COVID-19 ha sido un terrible sueño. Aunque los momentos más duros consecuencia del virus quedaron atrás y ya han pasado más de tres años y medio desde que se declaró la pandemia, lo cierto es que sigue habiendo contagios y también personas que sufren los efectos del conocido como covid persistente.

Son miles de personas las que sufren las secuelas de esta enfermedad a día de hoy, en concreto, 700.000 personas. Es algo que les afecta, prácticamente, en todos los ámbitos de su vida y, por ende, les causa problemas en el ámbito laboral. Ocho de cada diez personas no pueden trabajar con normalidad. Pero esto no se queda aquí. El nueve y medio por ciento ha perdido su trabajo. En Antena 3 Noticias, hemos hablado con varios afectados, que nos cuentan lo terrible de la situación.

Hemos conocido a Nani. Es administrativa y acumula una baja tras otra al sufrir covid persistente desde enero de 2021. "Tu jefe te pide un rendimiento al 100% y tú no estás al 100%, ni siquiera al 50%", resalta. Estos pacientes sufren dolor constante de articulaciones, problemas de memoria, respiratorios, cansancio... Es por ello por lo que pide, sobre todo, investigación. Se queja, además, de que "hay muchos médicos que no se creen que esto existe", a la vez que pide empatía, puesto que es algo que "no a todo el mundo le afecta igual".

El otro caso que hemos conocido es el de Blanca. Recalca lo mismo que Nani: "los médicos no te creen, yo he tenido que explicarle a los médicos lo que era el covid persistente". Blanca es farmacéutica, se contagió de COVID-19 a inicios de 2021 y tres meses después, explica, "me despiden, mi jefe me dice que no sabe cuánto tiempo voy a estar así". Es una situación que evoca en una factura laboral, pero también física y mental. Algo por lo que, nos cuenta, "estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico".

En la actualidad, menos del 3% de los enfermos de covid persistente ha conseguido la incapacidad permanente.

Manifestación este domingo en Madrid

Precisamente este domingo, 26 de noviembre, una manifestación recorrerá el tramo entre Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, y la Puerta del Sol, emplazamiento del Gobierno autonómico, en recuerdo a los residentes fallecidos durante la primera parte de la pandemia.

La protesta ha sido convocada por 'Marea de Residencias' y diferentes colectivos sociales y asociaciones la han apoyado. Partirá de Cibeles a las 11:30 horas y cuando llegue a la Puerta del Sol, se leerá un manifiesto tras el que se podrá escuchar una estrofa de la 'Sevillana del adiós' con letra adaptada para el momento.