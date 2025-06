Muere una mujer de 59 años tras contraer la rabia durante un viaje en Marruecos

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha confirmado la muerte de una persona en Yorkshire, Inglaterra, al contraer la rabia en Marruecos por parte de un perro callejero. Según medios locales como la BBC se trata de Yvonne Ford, de 59 años, de Barnsley, South Yorkshire.

A través de un comunicado, el organismo británico de sanidad ha señalado que, a pesar de este caso, para el resto de población no corre peligro ya que "no hay evidencia documentada" de transmisión de rabias entre humanos. No obstante, la UKHSA ha asegurado que están en contacto con los trabajadores sanitarios y las personas que ha estado cerca del contagiado para ofrecerle la vacunación contra la enfermedad como medida de precaución.

La rabia se transmite principalmente por mordeduras o arañazos de animales infectados. En muchos casos, puede ser mortal. Sin embargo, la buena noticia es que, si se recibe tratamiento justo después de la exposición, puede prevenirse la enfermedad. La Agencia británica lo recuerda: la rapidez es clave.

Si te muerden, arañan o lamen en un país con rabia, debes actuar rápido. Lava bien la herida con agua y jabón. Luego, busca atención médica sin demora. El tratamiento postexposición puede salvarte la vida.

La doctora Katherine Russell, experta en infecciones, aconseja no perder tiempo. Además, los viajeros que visitan países donde hay rabia, especialmente en Asia y África, deben tener cuidado. Lo mejor es evitar el contacto con perros, gatos y otros animales. También es recomendable consultar si es necesario vacunarse antes de viajar.

En el Reino Unido, la rabia no circula en animales domésticos ni salvajes. Desde 1902, no se han registrado casos humanos por otros animales que no sean murciélagos. Entre 2000 y 2024, solo hubo 6 casos en el país, todos relacionados con exposición en el extranjero.

Muere una persona por rabia en Valencia

Hace apena unos días un murió hombre de de 44 años que permanecía aislado en la UCI de un centro hospitalario de la Comunitat Valenciana tenía rabia después de haber sufrido la mordedura de un perro durante un viaje a un país africano hace casi un año. El caso fue confirmado por el Centro Nacional de Microbiología el pasado 29 de mayo, constituye el primer diagnóstico de rabia en humanos en España desde que el país fue declarado "libre" del virus por la Organización Mundial de Sanidad Animal hace casi cinco décadas.

Rabia en España

España no registra casos autóctonos de rabia desde aproximadamente 1978, según expresó para Antena 3 Noticias el doctor José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra. Desde entonces, los contagios han sido "muy esporádicos y en viajeros fundamentalmente". Sin embargo, advierte sobre un riesgo en regiones fronterizas, ya que "en algunos países fronterizos como Marruecos, sí que hay rabia endémica y puede haber tránsito de animales infectados".

