José Luis del Pozo, experto en enfermedades infecciosas, sobre la rabia en España: "Ha habido algunos casos en Ceuta y Melilla"

España no registra casos autóctonos de rabia desde hace casi medio siglo, pero sigue expuesta por su cercanía con países donde la enfermedad es endémica. Así lo explica el doctor José Luis del Pozo, director del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Clínica Universidad de Navarra, en una entrevista donde analiza la situación actual de esta grave infección vírica.

"El último caso de rabia autóctona en España fue aproximadamente en 1978", asegura el especialista. Desde entonces, los únicos contagios registrados han sido "muy esporádicos y en viajeros fundamentalmente". No obstante, Del Pozo advierte sobre un riesgo latente en regiones fronterizas: "En algunos países fronterizos como Marruecos, sí que hay rabia endémica y sí que puede haber tránsito de animales infectados desde el país africano hasta nuestro país. De hecho, ha habido algunos casos en los últimos años en Ceuta y Melilla".

El especialista deja claro que "en España, en animales domésticos no hay casos de rabia, salvo en pequeños animales como zorros o murciélagos, pero a día de hoy no hay casos autóctonos".

Recientemente, un hombre de 44 años se ha contagiado de rabia y permanece hospitalizado y aislado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser mordido por un perro en África. Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que fue mordido hace casi un año y ha empezado a presentar síntomas ahora. Ante esto Del Pozo señala que: "Es una de las enfermedades con más antigüedad. Lo que sí se sabe es que este periodo de incubación, que habitualmente no es tan largo, puede llegar a ser de hasta un año porque el virus, desde el lugar de la mordedura, va transportándose a través de las neuronas y el paciente no tiene síntomas hasta que el virus ha alcanzado concentraciones adecuadas en el sistema nervioso central".

Síntomas de la rabia

Sobre los síntomas, detalla: "Tiene tres fases. La fase inicial, que es una fase en la que el paciente puede tener dolor de cabeza, fiebre, cansancio. A partir de ahí empieza una fase neurológica que es un cuadro de encefalitis del sistema nervioso central, con cuadros de parálisis, dificultades para hablar, para tragar. A continuación viene la fase final, que es la fase en la que el paciente fallece por una parálisis respiratoria o insuficiencia cardiaca por alteración del sistema nervioso autónomo”.

En cuanto a la posibilidad de contagio entre humanos, el experto es tajante: "No, la rabia es excepcional que se transmita entre personas. Es factible en personas infectadas porque el virus se puede eliminar por la saliva. No es una enfermedad en la que se tenga que tener ningún tipo especial de precaución porque no hay transmisión interhumana. El 95% de los casos que aparecen a nivel mundial son casos producidos a través de un animal infectado”.

Vacunación de la rabia

Finalmente, sobre la vacunación, el doctor del Pozo señala que "hay una vacuna que es extremadamente eficaz que no es obligatoria para viajar a ningún país, pero que sí recomendamos para pacientes que van a hacer alguna actividad de riesgo como espeleólogos, que van a estar en contacto con murciélagos". Además, recalca la gravedad de la enfermedad en otras partes del mundo: "África y Asia son dos continentes en los que hay rabia endémica en los cuales fallecen cada año 60.000 personas de rabia".

Y añade una información clave: "La vacuna de la rabia es la única que, post exposición, es decir, si se administra en las siguientes 48 horas de la mordedura del animal infectado, es eficaz".

