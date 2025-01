Muere la influencer Siyah, de 17 años, en un tiroteo en California

El mundo de las redes sociales lamenta la muerte de Nahsiyah Turner, conocida en internet como Siyah. La joven tiktoker, de apenas 17 años, falleció en un tiroteo ocurrido en las afueras de un centro comercial en el sur de California.

Según informaron las autoridades, la policía encontró a la adolescente inconsciente dentro de un vehículo cerca del centro comercial Los Cerritos Center. Siyah no respondía y no presentaba signos de vida en el momento de su hallazgo. Tras esto, fue trasladada de inmediato al hospital, donde se confirmó su fallecimiento debido a una herida de bala en el pecho. El caso está siendo investigado como homicidio y no se han esclarecido aún los motivos detrás del tiroteo.

Tras la noticia, cientos de sus seguidores organizaron un emotivo homenaje en su honor. Globos morados y blancos llenaron el cielo mientras amigos y fanáticos dejaban mensajes en un cartel conmemorativo y encendían velas para recordarla. La cuenta de TikTok de Siyah, que tenía 220.000 seguidores al momento de su muerte, ha alcanzado los 306.000 en cuestión de días. Su último video, un breve baile publicado poco antes del incidente, ha acumulado millones de visitas, convirtiéndose en un símbolo del impacto que dejó en la comunidad de redes sociales.

Muere un influecer por un tatuaje

Hace tan solo unos días Ricardo Godoi, un influencer brasileño conocido por su afición por los coches de lujo, falleció de forma inesperada durante un procedimiento de tatuaje en la espalda. El procedimiento tuvo lugar en un hospital del estado de Santa Catarina, donde Godoi fue sometido a anestesia general antes de que comenzara el tatuaje. Sin embargo, según el responsable del estudio de tatuajes, Ricardo sufrió un paro cardíaco "al comienzo de la sedación e intubación". "Lo revisaron rápidamente y llamaron a un cardiólogo para intentar reanimarlo, pero lamentablemente sin éxito", declaró el propietario.

Unas horas antes de su muerte, el influencer compartió un mensaje en Instagram anunciando que se sometería a un "procedimiento quirúrgico" y que regresaría a casa esa misma tarde. Lamentablemente, su mensaje se convirtió en el último contacto con sus seguidores. Un comunicado oficial publicado en su perfil confirmo la noticia. "Con mucho pesar anunciamos la muerte de Ricardo Godoi a las 12 de la noche", expresó.

El estudio de tatuajes había contratado un quirófano en un hospital privado para garantizar la seguridad del procedimiento, y el anestesista contaba con amplia experiencia y todas las licencias necesarias. A pesar de estas medidas, el trágico desenlace ocurrió antes de que se iniciara el trabajo de tatuado. El propietario del estudio afirmó: "Mis tatuadores ni siquiera tocaron a Ricardo, porque cuando empezaron con la sedación, él ya presentaba dificultades para respirar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com