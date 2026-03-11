Muere un influencer gastronómico junto a su padre y su mujer al intentar rescatar a una persona del mar

En la comuna de Algarrobo, en la región chilena de Valparaíso, cuatro personas murieron tras ser arrastradas por el mar. El suceso ocurrió alrededor de las 19:00 horas del lunes. Entre las víctimas se encuentra el influencer y empresario gastronómico chileno‑estadounidense Benjamín 'Ben' Wood.

El accidente ocurrió cuando una mujer caminaba por el borde costero y fue arrastrada por el fuerte oleaje. Al ver la situación, varias personas intentaron ayudarla, lo que terminó en una cadena de rescates que se cobró sus vidas.

Según testigos, todos ellos se lanzaron al mar para intentar auxiliarla, pero todos fueron arrastrados mar adentro por la fuerza del agua. Las víctimas fueron identificadas como Benjamín Robert Wood (43), su padre Norman Ray Wood (77), su pareja María José Duarte Ureta (47) y la abogada Patricia del Pilar Bello Labe (26), esta última fue la que cayó al mar en un inicio.

El empresario, Ben, nació en Connecticut, Estados Unidos, y llevaba casi 13 años viviendo en Chile donde era conocido en el ámbito gastronómico. En su cuenta oficial de Instagram tenía más de 30.000 seguidores, y compartía videos con recetas y consejos de cocina, destacando por el uso de cerveza en sus preparaciones.

Desde 2013 impulsó distintos proyectos vinculados a la cerveza artesanal y la gastronomía, entre ellos Beervana, Alameda Beer Co y la hamburguesería El Honesto Mike, ubicada en la región Metropolitana.

Tras la tragedia, la hija de Wood se pronunció a través de tres storys en la cuenta de Instagram de su padre agradeciendo el apoyo recibido. "Hola a todos, soy la hija de Ben. Muchas gracias por sus mensajes cariñosos y llenos de amor. Mi papá fue uno de los mejores hombres que yo conocía y mi ejemplo a seguir. Él amaba a su familia, especialmente a mí, a mi hermana y a su mujer infinitamente. Todos les extrañaremos a montones y como decía mi padre, Rest in Power".

También explicó que más adelante se informará sobre los detalles del funeral y pidió a los seguidores del fallecido que envíen fotos "bonitas y chistosas" de su padre.

