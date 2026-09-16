Muere un influencer de coches de lujo de 27 años tras estrellarse contra un árbol

El influencer californiano James Wehr, de 27 años, ha muerto tras estrellarse su coche contra un árbol. El joven estadounidense publicaba contenido en sus redes sociales sobre coches de lujo. Según el medio estadounidense ABC7, dentro del vehículo se identificaron los restos mortales de James Wehr, pero también de una segunda persona que no ha trascendido. El Departamento de Policía de Irvine y los Bomberos del Condado de Orange comunicaron en la madrugada del domingo que habían acudido a la llamada del incendio de un coche de alta gama, un McLaren del año 2019.

Un testigo vio "un fuego gigantesco y que el coche desaparecía por completo"

Las autoridades policiales afirman que el vehículo circulaba a alta velocidad justo después de que el semáforo se pusiera en verde; inmediatamente después, el conductor perdió el control del monovolumen y chocó contra un bordillo y un árbol para a continuación partirse en dos y empezar a arder. Un testigo de los hechos contó al medio estadounidense que estaba en su casa cuando oyó "un gran estruendo". Al salir a la calle, vio "un fuego gigantesco" y afirmó que "el coche había desaparecido por completo".

La familia está destrozada por la muerte de joven influencer

La familia del joven creador de contenido está desolada por su muerte y ha pedido respeto a su proceso de duelo: "Pedimos respetuosamente privacidad como familia, mientras superamos esta profunda pérdida". A través de una publicación en Instagram, el perfil de 'South OC Cars & Coffee', evento para los amantes de coches que fundó el influencer con sus padres, Simon y Sarah, explicaba la tragedia: "Justo después de medianoche, hemos perdido a nuestro querido hijo y hermano James en un accidente de tráfico".