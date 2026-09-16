Pánico en un avión iraní que registra un fallo en pleno vuelo y tiene que aterrizar de emergencia

El avión acababa de despegar de Mashhad, Irán, cuando saltaron las alertas. Un fallo obligaba a la tripulación a regresar al aeropuerto de origen ya que perdió un neumático del tren de aterrizaje.

La agencia de noticias iraní, IRNA, el piloto comunicó a la torre de control que el motor estaba en estado de emergencia y regresó.

Hassan Jafari, responsable de relaciones públicas del aeropuerto de Mashhad informó de que todos los pasajeros, un total de 127, pudieron salir del avión sanos y salvos. El avión en cuestión era un Boeing 737 de Sepehran Airlines y cubría la ruta hacia Kermanshah.

A través de los vídeos difundidos en redes sociales se ve como las fuertes vibraciones que registra el aparato provoca el pánico en parte de los pasajeros y hace que llegue a desprenderse el techo. La pista fue cerrada temporalmente, pero todas las operaciones se restablecieron después.

Esto ocurre después de otro problema que registró Sepehran Airlines. Otro avión en días previos se salió de la pista durante el aterrizaje y afortunadamente tampoco en esa ocasión hubo que lamentar daños personales.

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