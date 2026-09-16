Un informe del Pentágono confirma la escasez de armas de EEUU tras la guerra con Irán

La guerra con Irán está provocando una fuerte presión sobre las reservas de municiones de Estados Unidos. Un informe del inspector general del Departamento de Defensa, remitido al Congreso, señala que las fuerzas estadounidenses gastaron más de 19.000 millones de euros en municiones entre febrero y junio de 2026, generando déficits estratégicos en determinados arsenales, especialmente de interceptores utilizados para defenderse de misiles, y dificultades para reponer rápidamente los sistemas utilizados en combate.

El dato pone en evidencia el desgaste del material estratégico y contrasta con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que Estados Unidos dispone de suministros de munición “prácticamente ilimitados”. Sin embargo, el informe del organismo de control ofrece una mirada poco habitual sobre el estado de los arsenales estadounidenses, muchos de cuyos datos normalmente permanecen clasificados.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ya habría supuesto para el Departamento de Defensa un desembolso de unos 32.900 millones de euros hasta el 1 de agosto. Además, mientras el conflicto continúe, la factura podría aumentar entre 1.700 y 2.600 millones de euros cada mes, según un análisis publicado esta semana por la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO).

El cálculo, elaborado por un organismo independiente y no partidista, contempla principalmente el coste de reponer las municiones empleadas durante las operaciones militares, reemplazar equipos destruidos o dañados y cubrir gastos adicionales relacionados con el combustible, las horas de vuelo y otras actividades operativas.

La estimación, no obstante, no contempla determinados gastos que ya están incluidos dentro del presupuesto ordinario del Pentágono.

Elevado coste militar

El principal impacto económico se concentra en la reposición de munición. Según el análisis, Estados Unidos necesitaría alrededor de 18.800 millones de euros para recuperar el armamento empleado durante la guerra. De esa cantidad, unos 11.300 millones de euros corresponderían a interceptores de defensa antimisiles, mientras que otros 6.300 millones de euros se destinarían a reponer misiles de crucero.

La cifra muestra que una parte importante del coste no procede solo de lanzar ataques, sino también de responder al fuego iraní y mantener las defensas estadounidenses.

El ritmo de consumo ha dejado además algunas reservas bajo presión y la Oficina de Presupuesto calcula que desde junio de 2025 Estados Unidos ha utilizado entre la mitad y dos tercios de las existencias de determinados interceptores, mientras que recuperar algunos de esos arsenales podría llevar al menos cinco años, incluso si los fabricantes aumentan su producción.

A pesar del costo de la operación militar, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido el despliegue estadounidense en Oriente Medio como necesario para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras las perspectivas de un acuerdo con Teherán siguen abiertas, aunque sin avances claros que permitan anticipar un desenlace.

Pese al elevado coste de la operación militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado la presencia de sus fuerzas en Oriente Medio como una medida necesaria para evitar que Irán pueda desarrollar armas nucleares. Mientras tanto, la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán continúa sobre la mesa, aunque por ahora no se han producido avances suficientes como para vislumbrar un desenlace concreto.