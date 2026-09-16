La gira de Ed Sheeran, en riesgo: cuatros artistas abandonan la gira en solidaridad con Macklemore tras ser excluido por su apoyo a Palestina

La gira del cantante británico Ed Sheeran no para de recibir malas noticias después de decidirse que Macklemore fuera excluido del cartel por sus comentarios a favor de Palestina realizados encima del escenario. Tras un comunicado del cantautor inglés en redes sociales desmarcándose de la decisión y señalando directamente a la promotora de la gira como la culpable, cuatro artistas teloneros han decidido abandonar la gira: los cantantes irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico estadounidense Finneas.

Nuevo traspié para Ed Sheeran

Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas, algunos coescritos por la banda folk irlandesa, en la parte central de cada concierto. Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Suramérica más adelante este año.

"Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos"

Algunos artistas manifestaron en redes sociales su decisión y su postura con respecto a Palestina y a la exclusión de la gira del rapero estadounidense: "Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", expresaba Finneas en su cuenta de Instagram. Por otro lado, los integrantes de Beoga apelaron a la historia de Irlanda para justificar su decisión, dejando claro que su pueblo, el irlandés, "conoce el colonialismo" de primera mano.

Su comunicado

No hay que olvidarse tampoco del comunicado del artista inglés, el cual explicaba que no quería "usar (su) plataforma profesional para hacer política" y que, "aunque respeta a Macklemore" por defender abiertamente sus ideas, prefiere emplear su fama como "un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto". Además de hablar del conflicto entre Palestina e Israel, explicando su punto de vista sin posicionarse: "Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana". Habrá que ver cómo continúa esta gira después de todas las polémicas y caídas de artistas del cartel que se han producido.