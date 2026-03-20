Muere una influencer de 27 años en condiciones misteriosas tras la visita de una estrella de la televisión

Ayşegül Eraslan, influencer y diseñadora de moda turca de 27 años, fue encontrada sin vida misteriosamente en su hogar el 13 de marzo. El actor Sunay Kurtuluş fue interrogado, tras verle una cámara salir del apartamento de la difunta.

Según informaron medios locales, la familia de la joven pidió ayuda a la policía tras intentar comunicarse con ella, sin éxito. La propia policía la halló muerta tras forzar la entrada de su apartamento de Estambul debido a causas que se desconocen.

Al cuerpo se le practicó la autopsia correspondiente para poder determinar la causa de la muerte y todavía se desconocen los resultados.

"Fragilidad emocional" de la influencer

La policía encontró notas y mensajes que la influencer habría compartido en redes sociales, donde hablaba de su fragilidad emocional, una infancia marcada por la violencia y una sensación persistente de soledad.

El famoso actor turco Sunay Kurtuluş, fue captado por las cámaras de seguridad del edificio entrando al apartamento de Eraslan aproximadamente una hora antes del horario estimado de la muerte, lo que llevó a la policía a interrogarlo en calidad de testigo.

El testimonio del actor

En la declaración, Sunay alegó que conoció a la joven tres semanas antes por las redes sociales y que se reunieron tras el regreso de ella de Egipto.

El propio actor confirmó que mantuvieron una conversación informal mientras tomaban té y que en tono de "broma", él le dio una bofetada a la chica. La influencer le confirmó que no se sentía cómoda con ese tipo de bromas y fue entonces cuando este, abandonó el lugar.

Sunay afirmó que al salir del apartamento ella seguía con vida ya que intercambiaron mensajes y seguidamente, esta le bloqueó.

Los abogados se pronuncian

Sunay no enfrenta cargos, ya que las autoridades señalaron que no se encontraba en el domicilio al momento del fallecimiento. Los abogados del actor emitieron un comunicado el 15 de marzo en el que aclararon que su cliente "solo fue interrogado como parte del proceso de investigación" y que "no es sospechoso".

La fiscalía indicó que todavía no hay detenidos ni acusaciones formales y que se está a la espera de los informes finales de la autopsia para definir la línea judicial del caso.

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