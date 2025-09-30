Muere el embajador sudafricano en Francia al caer del piso 22 de un hotel

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, el embajador de Sudáfrica en Francia, ha fallecido este martes en París después de caerse de una habitación del hotel Hyatt, en el distrito 17, próximo al Arco de Triunfo. La Fiscalía de la capital francesa y el Gobierno sudafricano han confirmado el fallecimiento, según Le Parisien.

"El Gobierno de la República de Sudáfrica anuncia con profundo pesar y profundo pesar el prematuro fallecimiento de Su Excelencia el Embajador Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, Embajador de Sudáfrica en la República Francesa", ha indicado el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica.

El ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola, ha asegurado que "no solo representa una pérdida nacional, sino que también es muy sentido en la comunidad diplomática internacional".

Según las primeras informaciones obtenidas de la investigación, el embajador se habría arrojado desde la habitación que había reservado en el piso 22 del hotel. Los investigadores explican que la ventana fue forzada antes de este suceso.

La desaparición del diplomático había sido denunciada este lunes por su esposa, que aseguró haber recibido un mensaje inquietante de él esa misma noche. Desde entonces, las autoridades francesas se ha hecho cargo de la investigación.

El comisionado de Policía de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, informó hace unos días ante la Comisión Madlanga de que varios ministros, entre ellos Mthethwa, se adentraron en investigaciones sensibles y fue presionado para frenar procesos contra altos mandos policiales.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha lamentado la muerte de Mthethwa. "El embajador ha servido a nuestra nación en diversas funciones durante una vida que ha terminado de forma prematura y traumática. En su último mandato, ha facilitado las relaciones entre Sudáfrica y la República Francesa, lo que ha reportado beneficios a particulares y empresas de ambos países y ha impulsado nuestra cooperación en la arena internacional", ha compartido en un comunicado. "El Embajador Mthethwa fue un distinguido servidor de la nación, cuya carrera se caracterizó por su dedicación al servicio en importantes carteras ministeriales, como la de Ministro de Policía y Ministro de Deportes, Artes y Cultura. Su compromiso permanente con el servicio público se vio aún más reflejado en su larga contribución al Congreso Nacional Africano a través de sus más altas instancias decisorias", han resaltado las autoridades.

