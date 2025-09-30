Hamás asegura estudiar el plan de paz en Gaza propuesto por Trump

La organización islamista de Hamás ha comenzado este martes una serie de consultas con su liderazgo político y militar sobre el plan de paz presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, e informan de que la respuesta puede tardar "varios días", según informa a EFE una fuente del grupo islamista.

"Hamás ha comenzado este martes a estudiar el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza, tanto dentro de sus estructuras de liderazgo como con otras facciones palestinas", ha informado una fuente relacionada con Hamás bajo anonimato.

Además, añade que podría tardar "varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras la agresión israelí en Doha", expresó dicha fuente.

Sin embargo, insiste en que la formación quiere "alcanzar un acuerdo integral para detener la guerra y la agresión, garantizar la retirada total de Israel de la Franja de Gaza, poner fin al bloqueo impuesto desde 2007 y reconstruir la Franja", asegura el miembro de la organización.

Empieza la cuenta atrás para Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes que Hamás tiene "tres o cuatro días" para responder a la propuesta de plan de paz para Gaza que ha presentado junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu según informa EFE.

"Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, ha afirmado el mandatario estadounidense a la prensa. Trump ha señalado que "los países árabes lo han aceptado, los países musulmanes lo han aceptado e Israel lo ha aceptado".

Plan de paz en Gaza

Después de presentar su plan el lunes en la Casa Blanca junto a Netanyahu, Trump avisó de que si Hamás rechaza la propuesta, Estados Unidos dará su "total apoyo" a Israel para que continúe su asedio en la Franja de Gaza. También Netanyahu ha amenazado con que Israel "finalizará el trabajo" en Gaza si el grupo islamista responde de forma negativa al plan.

La propuesta de 20 puntos de Trumpincluye un alto el fuego inmediato, la retirada gradual de las tropas israelíes, la liberación de todos los rehenes de Hamás a cambio de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria al enclave. También, planea un gobierno de transición para Gaza sin Hamás, revisado por una "Junta de la Paz" liderada por Trump y con la participación del ex primer ministro británico Tony Blair.

Además, abre la puerta a una posibilidad de negociar la creación de un Estado palestino, algo que Netanyahu ha rechazado e insiste en que esto último no está incluido en el acuerdo.

