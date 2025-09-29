Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente en Inglaterra

El hombre que murió tras caer de un globo aerostático en Sussex era español y tenía 33 años

La trágica caída del pasajero movilizó a un operativo de búsqueda que duró más de cuatro horas.

Globos aerostáticos en Igualada (07-07-2016)EFE

Globos aerostáticos en Igualada (07-07-2016)EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

El pasado viernes, un vuelo operado por la empresa de globos aerostáticos Virgin Ballon Flights se vio envuelto en una tragedia. En ese globo viajaba Jesús Lato Garzón, ciudadano español de 33 años, que murió tras caer del mismo en pleno trayecto, tal y como comunicó el diario Daily Mail. Este terrible suceso tuvo lugar en las inmediaciones de Newpound Common, en Wisborough Green, condado de West Sussex, Reino Unido.

En la cesta viajaban 16 viajeros y un piloto, que presenciaron el momento del accidente. La caída de Jesús desencadenó una operación de búsqueda que se prolongó cuatro horas. Con el objetivo de localizar el cuerpo, hasta la zona se desplegaron drones, unidades caninas y agentes especializados. Tanto equipos aéreos como de tierra colaboraron para rastrear la caída y confirmar la ubicación del cuerpo. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un campo próximo al lugar donde se observó el incidente.

La víctima era originario de Sevilla

Jesús Lato Garzón era originario de Sevilla y trabajó durante cinco años en el hotel The Grove, en Watford, desempeñando funciones en distintas áreas como socorrismo y servicio de habitaciones. Según fuentes cercanas, había dejado su puesto de manera abrupta semanas antes del incidente, lo que generó mucha inquietud entre sus compañeros.

Garzón era conocido por su carácter reservado y su afición al running.

La policía continúa investigando las causas del accidente

Tal y como ha expresado la sargento detective encargada del caso, Elaine Keating, este es "un incidente trágico" por lo que "ofreceremos apoyo especializado tanto a la familia del hombre como a los pasajeros del vuelo".

Por el momento, la Policía de Sussex ha informado de que la muerte del español no se considera sospechosa aunque abrirán una investigación sobre su muerte en el Tribunal Forense de West Sussex durante el día de mañana.

Desde la empresa Virgin Ballom Flights han asegurado que están trabajando "estrechamente" con las autoridades encargadas de esclarecer las causas de la muerte y están "apoyándolas plenamente mientras llevan a cabo su investigación".

Por su parte, Virgin Ballon Flights ha comunicado su pesar por lo ocurrido y ha pedido respeto a la privacidad familiar. Tal y como ha expresado uno de los portavoces de la empresa, sus "pensamientos están ante todo con la familia del individuo en este momento tan difícil". De la misma manera, aseguran que son "conscientes de la experiencia de todos los pasajeros involucrados, y su bienestar y tranquilidad siguen siendo una prioridad".

