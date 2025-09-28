Madrid entra en el radio de los drones rusos Shahed que amenazan a Europa: solo una ciudad se queda fuera

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advierte de que Vladimir Putin se prepara para ampliar la guerra, y los nuevos drones Shahed, de fabricación iraní, son una pieza clave en esta amenaza. Tienen mayor autonomía y capacidad de carga explosiva. Este modelo, el Geran-2, podría recorrer hasta 2.500 kilómetros, por lo que casi todas las capitales europeas podrían estar al alcance de Rusia. La única excepción, de momento, sería Lisboa, según un análisis de 'Defence Express'.

Madrid y el norte de España, bajo amenaza

De acuerdo con la inteligencia militar ucraniana, los Shahed ya podrían atacar desde bases en Crimea, Briansk o San Petesburgo a Escandinavia, el Báltico, Alemania, Austria o el sur de Italia. Con los modelos de mayor alcance, Reino Unido, Irlanda, Suiza, casi toda Francia e Italia también quedarían expuestos.

Pero el escenario cambia si Moscú instala centros de lanzamiento en Bielorrusia o Kaliningrado. En ese caso, el radio se amplía 700 kilómetros y pone a Madrid y todo el norte de España dentro de la diana rusa.

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, subrayó desde la Asamblea General de la ONU que su país no tiene ninguna intención de atacar a países de la OTAN, pero advirtió de que habrá una "respuesta" a cualquier "agresión".

Incidentes recientes y estrategia de Moscú

La preocupación por la seguridad crece en Europa. En las últimas semanas, cuatro aeropuertos de Dinamarca se vieron afectados por las incursiones de drones, lo mismo que en Oslo. El Ministerio de Transporte de Dinamarca ha anunciado este domingo el cierre del espacio aéreo del país a drones civiles hasta el próximo viernes después de detectar de nuevo aparatos no tripulados cerca de instalaciones militares. En Polonia, se produjeron penetraciones durante ofensivas rusas a gran escala contra Ucrania, y ahora también ha cerrado su espacio aéreo en ciudades del sureste fronterizas con Ucrania debido a la oleada de ataques rusos.

El experto en geopolítica Jesús A. Núñez Villaverde ha indicado a Europa Press que cree que Putin busca un doble objetivo: "examinar las defensas antiaéreas aliadas y tensar las relaciones de Estados Unidos con la OTAN y entre países de la Unión Europea".

Lo enmarca dentro de la guerra híbrida que Moscú lleva años ejecutando su plan basado en "provocaciones" que se suman a los ciberataques, la propaganda, la desinformación o los movimientos de buques y submarinos en aguas de la Alianza. "Es cierto que un contexto tan complejo como el que rodea a la guerra en Ucrania siempre puede producirse un indeseado accidente, pero cuando se trata de una veintena de drones y cuando los aviones han penetrado el cielo estonio durante doce minutos, ese argumento resulta insostenible", explica Núñez Villaverde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com