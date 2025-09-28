Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo de Alemania

Una mujer acróbata española ha fallecido después de caer de un trapecio desde una altura de cinco metros mientras estaba actuando en un circo de Bautzen, Alemania.

Cayó de un trapecio desde una altura de cinco metros

La acróbata, de 27 años, perdió el equilibrio y se dio un fuerte golpe contra el suelo que terminaría siendo mortal, ya que perdió la vida prácticamente al instante según ha informado Stefan Heiduck, portavoz de la policía local. Las mismas fuentes policiales informan de que la joven es mallorquina.

El accidente mortal tuvo lugar ante la mirada del público

La tragedia tuvo lugar este pasado sábado 27 de septiembre en plena actuación en el circo Paul Busch, de la ciudad de Bautzen, estado de Sajonia (Alemania). Un accidente mortal que además se dio ante la mirada del público, muchos de ellos familias con niños. Muchos de los allí presentes abandonaron rápidamente el circo y los que lo necesitaron fueron atendidos por el equipo de intervención en crisis: "Se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo", asegura Heiduck.

La policía también aseguró que la primera función tuvo lugar el viernes y que, de momento y pese a que se está investigando la posible causa, se descarta una negligencia externa y todo apunta a que se trataría de un accidente laboral.

"Ha sido terrible, un shock, especialmente para los niños"

Por otra parte, la muerte de esta acróbata de 27 años ha sido un duro mazazo para el espectáculo y el mundo del circo: "Es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños", dijo Ralf Huppertz, presidente de la Asociación Alemana de Circos.

"La mujer debió tener muy mala suerte"

El propio Huppertz quiso detallar que nunca había vivido la muerte de un acróbata, aunque sí lesiones graves. No obstante, señala que el accidente se produjo a cinco metros, una altura no demasiado alta ni peligrosa para un acróbata: "La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo", sentencia.

