Terror en pleno vuelo, dos pasajeros desatan el caos y provocan un aterrizaje de emergencia: "Los 15 minutos más aterradores de mi vida"

Montarse en un avión para muchos es algo que les produce miedo, respeto o incluso rechazo, utilizan este medio de transporte por obligación o por que no hay más remedio, pero si hay algo que puede ser más aterrador es vivir un aterrizaje de emergencia en un destino que no es el escogido.

Esto es lo que ha sucedido en un vuelo de Ryanair, el cual salía de Milán (Italia) con dirección Londres (Reino Unido) y ha tenido que ser desviado a París (Francia), debido al comportamiento de dos pasajeros.

Dos extraños a bordo

El suceso, que tenía lugar a 30.000 pies de altura, comenzaba cuando dos pasajeros del vuelo iniciaron un comportamiento extraño. Los sujetos tenían una fijación con deshacerse de sus pasaportes, uno de ellos intento destruirlo comiéndose su página y el toro tirándolo por el inodoro.

Según un testigo anónimo "el vuelo despegó y unos 15-20 minutos después, cuando se apagó el letrero del cinturón de seguridad, algo muy extraño ocurrió en la parte delantera del avión. Nadie a bordo sabía qué estaba pasando, estas personas actuaban raro" comentaba ante el Daily Star.

Tras esto, es cuando comenzaron a romper su documentación. El primer sujeto arranco varias hojas de su pasaporte y se las metió en la boca, lo que hizo que todos "entraran en pánico". Su cómplice corrió hacia el otro extremo del avión, donde se encerró en el lavabo con la intención de "tirar su pasaporte por el inodoro", aseguraba el viajero.

Ante esta situación, una azafata acudió al baño y golpeó la puerta diciéndole que la abriera, pero él se negó a moverse creando más tensión entre los pasajeros. Viendo que no conseguiría nada la mujer "hizo un anuncio público que fue muy directo y contundente. Lo que asusto aún más a la gente", según la fuente.

Aterrizaje de emergencia

Los pilotos habían decidido desviar el vuelo hacia París, con la idea de realizar un aterrizaje de emergencia y acabar con todo el conflicto. El testigo describió el descenso como "los 15 minutos más aterradores de mi vida".

Una vez llegaron a tierra, las autoridades francesas subieron al avión y arrestaron a los dos hombres, además de realizar un minucioso registro de equipajes. Terminando así por fin con dos horas de sufrimiento y terror que vivieron todos los pasajeros del vuelo.

Finalmente, el vuelo retomó su ruta original hacia el Aeropuerto de Londres-Stansted, dejando a todos más tranquilos y con una anécdota que igual hace que se lo piensen dos veces antes de volver a subir a un avión.

