Muere la actriz y modelo Shefali Jariwala a los 42 años

La actriz y modelo india Shefali Jariwala ha muerto a los 42 años de edad. La mujer falleció el pasado jueves en el Hospital Multiespecializado Bellevue de Mumbai al sufrir un paro cardíaco.

Shefali Jariwala tuvo su gran oportunidad en el mundo de la televisión y el cine a principios de la década de los 2000 antes de tener un papel popular en la versión india de 'Gran Hermano'. Tras ello ha aparecido en docenas de películas indias como 'Mujhse Shaadi Karogi', 'Shaitani Rasmein' y 'Hudugaru'. Su último papel profesional fue en el programa de televisión Shaitani Rasmein, que se emitió en 2024.

La modelo deja atrás a su marido, Parag Tyagi, quien también es una estrella del cine.

Desde que se anunció su fallecimiento han llegado cientos de homenajes de parte de compañeros de reparto, amigos y fans. Su compañero, Aly Goni, escribió en X que "estoy conmocionado y entristecido al enterarme del repentino fallecimiento de Shefali Jariwala". "La vida es tan impredecible. Descansa en paz", dijo.

El rapero Mika Singh publicó una foto de Jariwala en Instagram junto con una emotiva descripción: "Estoy profundamente conmocionado, entristecido y con el corazón apesadumbrado...".

Jariwala era una estrella de las redes sociales muy popular que contaba con más de 3,4 millones de seguidores en Instagram. Su última publicación fue el 24 de junio, tres días antes de su fallecimiento.

Muere Millena Brandão

El mes pasado, la actriz [[LINK:INTERNO|||Article|||681b21763294b0e4be3e7ae1|||Millena Brandão]] de solo 11 años conocida por su participación en una conocida serie portuguesa falleció tras sufrir 13 paros cardíacos y una muerte cerebral.

Con el paso de los días, Millena empeoró. "Se puso la mano en la cabeza y gritó de dolor", recordaba Thays. Poco después, la niña se desmayó en el baño y fue ingresada en el hospital. Allí sufrió su primer paro cardíaco: "Se le puso el labio morado. Luego la reanimaron y la intubaron. Desde ese día, no volvió a despertar", relató su madre.

Los médicos detectaron una masa de cinco centímetros en el cerebro mediante una tomografía, aunque no pudieron confirmar su naturaleza. "No saben si esta masa era un tumor, un quiste, un edema, un coágulo... porque no pudieron abrirle la cabeza para ver", explicó Thays, que también denunció la falta de personal especializado: no había neurólogos disponibles para atender a su hija.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com