El emotivo mensaje del príncipe Guillermo a Lady Di por el Día de la madre

Hoy, 15 de marzo, es el Día de la Madre en Reino Unido y Guillermo, príncipe de Gales e hijo mayor del rey Carlos III, ha publicado en sus redes sociales una fotografía de su infancia acompañada de unas palabras.

El príncipe, de 43 años, compartía un mensaje conmovedor: "Recordando a mi madre, hoy y cada día. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz Día de la Madre". Este iba firmado con su inicial en inglés, W.

La imagen que acompañaba el texto mostraba una escena entrañable del primogénito del rey cuando era pequeño, acompañado de su madre en medio de un campo lleno de amapolas y margaritas. Guillermo le agarra las manos a Diana, quien mira a cámara sonriendo.

Mensajes de cariño para el príncipe de Gales

La publicación ha generado miles de comentarios positivos en menos de una hora. Estos iban cargados de cariño tanto para Guillermo, como para la princesa de Gales: "Ella estaría orgullosa de ti". También destacaron la "inspiración" que es su madre para la población a día de hoy tras décadas de su muerte.

El recuerdo de Lady Di

Diana de Gales falleció en 1997 en un accidente de tráfico en París. Casi 30 años después, la princesa sigue siendo una figura muy querida entre los británicos. Destacaba su cercanía con las personas y su implicación en causas sociales como el estigma del VIH o el sinhogarismo. Tanto el príncipe de Gales, como su hermano Enrique han intentado emular la faceta activista de su madre.

En 2025, la princesa Catalina, esposa de Guillermo fue la protagonista del Día de la Madre. Fue casi un año después de su diagnóstico público de cáncer, de tipología desconocida, con un vídeo donde invitó a la población a celebrar la naturaleza y el vínculo con el mundo natural.

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