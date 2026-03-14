Ángel Losada, exembajador de Irán: " Trump ha cometido un error de cálculo"

P: Las protestas de diciembre contra el régimen, ¿dieron alas a Trump para iniciar esta guerra?

R: La última protesta, la de diciembre de 2025, es la conocida como la de los comerciantes o "bazarís" élite iraní muy religiosa. Los "bazarís" se revelan porque consideran que están perdiendo la fuerza económica del país, en favor de la Guardia Islámica Revolucionaria, que se ha convertido también, además de fuerza política y de seguridad, en la columna vertebral de la economía al controlar más del 60% de la economía del país. Con este panorama de protestas por parte de la élite iraní, ha habido varias a lo largo de este siglo XXI, Trump y Netanyahu han visto una oportunidad, pero ha sido un error de cálculo. Hay, por lo tanto, varias teorías sobre el porqué del inicio de esta guerra. La primera, que el presidente Trump se ha visto arrastrado por Netanyahu. Otra versión es que fue EE.UU. la que arrastró a Israel, pero yo me quedo con las palabras del Secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio,supieron que Israel iba a atacar y EE.UU. no pudo hacer otra cosa que unirse ya que había una oportunidad de descabezar al régimen iraní. EE.UU. fue arrastrado pensando que la población de Irán iba a levantarse contra las autoridades iraníes.

¿Quiénes apoyan esta guerra más allá de Netanyahu yTrump?

R: Los países del Golfo no querían esta guerra. Diplomáticamente nadie contaba con este conflicto, por eso se estaba negociando. Económicamente a nadie beneficia, excepto a Rusia, por lo que estamos viendo, con la reciente decisión de Trump de levantar el veto al combustible ruso y militarmente, y estoy seguro de que en el Pentágono hay muchas voces, que dicen que no se derroca a un régimen con bombas.

P: ¿Puede todavía la población iraní levantarse contra el Régimen?

R: Es muy difícil una rebelión cuando caen bombas en sus cabezas, la población está desarmada y la Guardia Revolucionaria comunica que cualquier persona que salga a la calle a protestar será más duramente reprimido, que en actuaciones anteriores en las que se contabilizan, aproximadamente 30.000 muertos, con total brutalidad.

P: ¿Qué destaca del discurso leído a la población de Mojtabá Jameneí?

R: Yo destaco tres elementos fundamentales: Primero, hace mucho hincapié en la unidad, el segundo venganza y el tercero bloquear el Estrecho de Ormuz. Estas tres peticiones pueden provocar mucho daño a toda la población. Estamos en un momento en el que el Régimen se lanza hacia adelante. La Guardia Revolucionaria en este momento ha tomado el país.

"La guerra se basa en tres principios: primero dinero, segundo dinero y tercero dinero": Napoléon

P: ¿Cuánto cuesta esta guerra?

R: Las guerras son caras, está costando alrededor de 1.900 millones de dólares diarios. Es cierto que el Presidente Trump dice que EE.UU. se va a enriquecer con el petróleo, ya que ellos son productores, pero por el momento quienes sufren las consecuencias de la guerra son los propios estadounidenses y los europeos. Pero quienes lo están sintiendo en su bolsillo son los europeos y en segundo lugar la población norteamericana. La paradoja es que Rusia está ganando, el principal enemigo de Occidente está ganando.

P: ¿Cuánto tiempo va a tardar Irán en bombardear las desalinizadoras?

R: Sería muy grave, pero todavía más grave para los países del Golfo. Los primeros afectados serían los saudís. Una ciudad como Riad depende el 90% del agua desalinizada. Kuwait, donde yo también he sido emabajador, depende enormemente de las desalinizadoras que están todas ubicadas en la costa. El daño sería mucho mayor para los países del Golfo y han mostrado una contención admirable.

P: ¿Sabe cómo se encuentra Mojtabá Jameneí? y ¿cree que su elección ha sido un desafío a Trump, un órdago?

R: Sé que está herido, al menos eso es lo que me dicen algunos antiguos embajadores de la zona. Trump dijo que no le gustaba, (Mojtaba Jameneí), basta que diga que no le gustaba... eso es desconocer cómo es la Guardia Revolucionaria por parte del presidente de EE.UU. aunque tiene asesores que conocen a la perfección Irán.

"Hay que buscar una solución diplomática como sea"

P: ¿Puede atacar Irán a intereses de cualquier país, no solo estadounidenses?

R: Ya ha fallecido un soldado francés y otros cinco han resultado heridos en una base de Irak. Para ellos resistir es ganar.No disciernen quién es bueno o quién es malo. Todo lo que sea occidental y para ellos culpable del asesinato de su líder máximo será su objetivo. Pueden resistir hasta seis meses y se colocan en las elecciones de Midterm, (de medio mandato) de EE.UU. La visión estratégica de Irán es que EE.UU. ceda. Hay que hacer todo lo posible por volver a una mesa de negociaciones, aunque es muy difícil porque se ha perdido la confianza. Había unas negociaciones en marcha y han empezado los bombardeos, por lo tanto hay desconfianza total. Por otro lado, Irán en esas negociaciones proponía una cosa y la contraria. Estaban jugando por las dos partes. Hace falta más multilateralismo, implicar a la UE e intentar que se sienten de nuevo a hablar para acabar esta locura.

P:¿Qué grado de amenaza nuclear maneja Irán?

R: Hasta ahora el enriqueciemiento de uranio ha sido utilizado como baza de negociación, pero ahora mismo seguro que hay voces dentro del Parlamento iraní diciendo que ahora sí quieren armas nucleares. Ahora es un momento mucho más peligroso. Por cierto hay 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que no sabemos dónde están. Eso puede ser utilizado como armas sucias, armas con efectos radioactivos muy negativos para la población. Además Netanyahu ha dicho que Irán todavía tiene misíles subterráneos en las montañas. A priori, no hay nadie mejor informado que los israelíes. Y ¿cómo puede aplicar Mojtabá Jameneí la venganza?: activando células dormidas, células que quizás ni siquiera controlan, y cualquier extremista tome alguna acción. Eso es siempre un riesgo. Esto se está enquistando y nos duele a todos. No van a tener límites para hacer cualquier barbaridad si se ven realmente perdidos.

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