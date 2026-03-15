El estrecho de Ormuz acapara las miradas internacionales

Los ataques israelíes han destrozado la Agencia Espacial iraní y una fábrica de sistemas de defensa aérea. Aquí se desarollan satélites militares y se recopilan datos de inteligencia. La guardia revolucionaria ha dicho que no parará hasta matar a Netanyahu, que para diluir cualquier rumor sobre su estado de salud ha apareciendo en esta cafetería de Jerusalén. Mientras Trump dice que no se cumplen las condiciones para un acuerdo de paz y el secretario de energía estadounidense vuelve a ponerle fecha al final de la guerra y asegura que está muy cerca, pero Israel asegura que la guerra tiene -al menos- otras 3 semánas más por delante.

Todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz

La presión se concentra sobre todo en el estrecho de Ormuz. Donald Trump dice que lo va a abrir pronto, después de apretar a otros países para crear una flota internacional que gestione el bloqueo (Francia, Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur) pero Irán lo desmiente. En concreto su excomandante de la guardia revolucionaria ha asegurado que:"El estrecho de Ormuz no se abrirá. Ningún buque de la armada estadounidense podrá entrar".

Israel denuncia un ataque con bombas de racimo

En Israel los fragmentos de un misil iraní han alcanzado el edificio donde reside el cónsul de EE UU en Jerusalén. Denuncian también un ataque con bombas de racimo que ha dejado varios heridos en Jerusalén y Tel Aviv. Allí las sirenas han seguido sonando. Esta misma tarde Irán ha lanzado contra Israel, llamado sejil. Uno de los misiles más avanzados con una gran carga explosiva que es más complicado de interceptar.

Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Irak

Los países del Golfo denuncian nuevos ataques y Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que salgan de Irak inmediatamente. Una milicia iraquí respaldada por Irán ha atacado por primera vez bases estadounidenses en Bagdad. Washington ha identificado hoy a los seis soldados fallecidos en el supuesto accidente de un avión cisterna del pasado viernes. En total 14 soldados estadounidenses han muerto desde que empezó la guerra.

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