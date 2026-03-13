Un hombre acude a Urgencias con la piel azul y los médicos no encuentran el motivo: el problema estaba en las sábanas

Tommy Lynch, un hombre de 42 años de Derbyshire, condado de Inglaterra, estuvo durmiendo durante horas cuando, al despertarse, la preocupación le despertó de golpe: tenía la piel azul. Tras consultar la situación con un amigo, éste le convenció para que fuese al Hospital en Burton-upon-Trent, Staffordshire. Cuando los médicos de urgencias le observaron, decidieron ponerle oxígeno inmediatamente: "Todos en la recepción de Urgencias me miraban como si hubieran visto un fantasma", dijo.

Lo curioso llega cuando un médico le frotó con un hisopo para limpiar la zona y tomar muestras, y el instrumento se tiñó de azul: "Fueron a sacarme sangre y, en cuanto me limpió el brazo, la toallita se puso azul. Entonces entendí. Dije: 'Dios mío, lo siento mucho'".

Despertó como un 'Avatar'

En ese momento, la historia dio un giro inesperado. Lynch recordó que se fue a dormir estrenando unas sábanas de color azul marino que le habían regalado, y despertó tras un largo sueño con el aspecto de "un Avatar", refiriéndose a la popular película de ciencia ficción. La ropa de cama se había desteñido, y ese color azul se extendió por todo el cuerpo de Lynch.

Cuando se percataron de la situación, los médicos no se lo podían creer: "Me sentí mortificado, pero dijeron que les había hecho reír mucho. No suelen tener historias divertidas en urgencias", relató el hombre.

Una vez recibió el alta médica, Lynch confesó que le llevó varios días deshacerse del color azul por más que se duchara: "La gente seguía mirándome raro mientras me bañaba una y otra vez, pero tardé una semana. El agua estaba azul", explicaba. Pero le sirvió como moraleja: "Lo primero que hice al llegar a casa fue lavar las sábanas. Desde entonces no me he puesto azul".

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