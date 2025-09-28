Tres muertos en un tiroteo en un restaurante y un muerto en otro tiroteo en una iglesia mormona

Tres personas han muerto y ocho han resultado heridas en un tiroteo en el distrito costero de Southport, en Carolina del Norte. Según ha informado la policía, un hombre disparó desde un bote hacia un bar.

El tirador, que iba en la embarcación que viajaba por el río Cape Fear, se detuvo brevemente en la American Fish Company y disparó, a eso de las 9:30 de la noche, hora local. Después de abrir fuego continuó su viaje en el bote. De acuerdo con el comunicado de la policía de Southport, media hora después, la Guardia Costera vio a un individuo que coincidía con la descripción del tirador. El detenido cargaba su bote en la rampa pública para embarcaciones en el momento en el que fue arrestado.

Las autoridades no han revelado el nombre del autor todavía y han asegurado que no se conoce ninguna otra amenaza creíble para el público. A su vez, representantes de varias agencias están en el lugar de los hechos para ayudar con la seguridad.

Tiroteo en una iglesia mormona

Una persona ha muerto y nueve han resultado heridas en un tiroteo ocurrido por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. La víctima mortal es el tirador, que ha sido identificad como un hombre de 40 años de la localidad de Burton. Tras el tiroteo, el templo cristiano estaba en llamas.

Tal y como ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página de Facebook, "ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, situada en la calle McCandlish". Asimismo, fuentes del Departamento de Policía de Grand Blanc han asegurado que han habido varias víctimas y "el tirador ha sido abatido", por lo que han tranquilizado a la población asegurando que "no hay amenaza" para ellos en este momento.

Desde la misma página de la red social Facebook, han informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó de que agentes del FBI se desplazaron al lugar de los hechos. "Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", declaró.

A su vez, el director del FBI, Kash Patel, puso la agencia a disposición de las autoridades locales y definió el suceso como un acto "cobarde y criminal".

Un ataque a una iglesia católica deja dos niños muertos y 17 heridos en Minessota

Hace tan solo un mes, dos niños de 8 y 10 años murieron y otras 17 personas han resultado heridas después de que un hombre disparara contra la iglesia de la escuela católica Annunciation, Minneapolis.

Entre los 17 heridos, hay 14 menores de edad entre los seis y quince años, dos de ellos graves, y tres adultos, feligreses de más de ochenta años que asistían a misa, tal y como ha detallado la Policía.

Tras el ataque, el agresor se quitó la vida. Tal y como ha declarado el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, "no hay palabras para describir este horror".

El atacante ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años y sin antecedentes delictivos, tal y como ha confirmado el jefe de Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, en una rueda de prensa junto al gobernador de Minessota, Tim Walz. Según el gobernador demócrata, "no debería haber palabras para este tipo de incidentes porque no deberían ocurrir". Por el momento, el jefe de Policía ha asegurado que aún no han establecido un motivo que llevara al tirador a abrir fuego.

El agresor entró en la iglesia alrededor de las 8.30 horas. En concreto, a esa hora la iglesia estaba llena porque los alumnos de la escuela asistían a un servicio religioso en la iglesia para celebrar el inicio del curso escolar. El atacante, vestido de negro, se había acercado a uno de los laterales del edificio y comenzó a disparar a través de los cristales de las ventanas hacia el interior.

Westman portaba tres armas de fuego. En concreto, llevaba un rifle, una pistola y un revólver. Asimismo, el agresor bloqueó con tablones dos de las puertas para impedir que los asistentes a la misa pudieran escapar.

Tal y como ha relatado O'Hara, "durante la homilía, el pistolero se acercó a un lado del edificio y empezó a disparar con un rifle a través de las ventanas contra los niños que estaban sentados en los bancos de la iglesia". Según la policía, Westman disparó docenas de balas y compró legalmente las armas que utilizó en el ataque.

