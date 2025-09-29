Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los migrantes deberán demostrar “contribución a la sociedad” para permanecer en Reino Unido

El laborismo plantea un "test" que obligará a los migrantes a acreditar inglés avanzado, voluntariado y ausencia de antecedentes para acceder a la residencia. La medida busca frenar el avance del Partido Reforma tras su propuesta de eliminar el derecho de residencia a los extranjeros.

Crisis Reino Unido

Crisis Reino UnidoEfe

Sandra Cavia
Publicado:

El Partido Laborista ha puesto sobre la mesa una de sus apuestas más controvertidas en el congreso anual que celebra estos días en Liverpool: endurecer las condiciones para que los extranjeros puedan obtener la residencia permanente en Reino Unido.

La ministra de Educación defendió la creación de un "test" que incluiría exigencias adicionales como acreditar un nivel más alto de inglés, demostrar un historial sin antecedentes penales y participar en actividades de voluntariado comunitario.

Del criterio temporal al "test de buen ciudadano"

Hasta ahora, el sistema se basaba en un criterio principalmente temporal: residir durante cinco años en el país bastaba para solicitar la "indefinite leave to remain", el estatus de residencia permanente que da derecho a trabajar, estudiar y vivir en Reino Unido. El propio Gobierno ya había anunciado que ese plazo se duplicará, de cinco a diez años, dentro de un paquete más amplio de medidas de control migratorio.

La presión del Partido Reforma

La propuesta laborista llega en un momento marcado por la presión del Partido Reforma, liderado por Nigel Farage. La semana pasada, la formación de ultraderecha agitó el debate al reclamar directamente la eliminación del derecho de residencia para extranjeros. El líder laborista, Keir Starmer, tildó esas palabras de "racistas" e "inmorales".

Con esta nueva batería de requisitos, el laborismo busca frenar el avance de Reforma en las encuestas y al mismo tiempo reforzar un discurso de "integración efectiva". Sin embargo, el plan abre interrogantes sobre cómo se evaluará de forma objetiva si un migrante "contribuye" a la comunidad, un concepto que el propio Ejecutivo reconoce como difícil de medir.

