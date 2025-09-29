Las tensiones entre Rusia y la UE, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Las tensiones militares y diplomáticas entra la OTAN, la Unión Europea y Moscú continúan en aumento. En su nueva viñeta, el periodista de Antena 3, Alfredo Boto, pone el foco en la crisis europea ante las amenazas de Rusia. En la escena aparece Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acompañada del druida Panorámix, famoso personaje de los cómics de Astérix y Obélix.

Con un caldero al fuego, la dirigente europea sostiene que no hacen falta "ni misiles, ni drones, ni defensas antiaéreas", porque Europa ya tiene la solución a las provocaciones rusas "desde los tiempos de los galos". Ante esto, el druida responde con ironía: "Con un chupito de mi poción, no hay Putin que se nos resista". De esta manera, refleja dificultad de Europa de dar una respuesta clara y contundente frente a la presión del Kremlin en el marco de la guerra de Ucrania.

Amenazas de Rusia

Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió a la OTAN y a la Unión Europea que "cualquier agresión contra mi país se enfrentará a una respuesta contundente". "Rusia está siendo acusada de casi planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin ha desmentido repetidamente estas provocaciones", declaró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estas declaraciones responden a la advertencia de la OTAN, diciendo que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia a principios de este mes y el informe de Estonia de una intrusión de aviones de combate rusos la semana pasada.

