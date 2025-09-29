Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Viñeta

Las tensiones entre Rusia y la UE, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

La ilustración refleja las dificultades de la Unión Europa para responder a las amenazas rusas.

Vi&ntilde;eta Gr&aacute;fica

Viñeta GráficaAntena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Las tensiones militares y diplomáticas entra la OTAN, la Unión Europea y Moscú continúan en aumento. En su nueva viñeta, el periodista de Antena 3, Alfredo Boto, pone el foco en la crisis europea ante las amenazas de Rusia. En la escena aparece Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, acompañada del druida Panorámix, famoso personaje de los cómics de Astérix y Obélix.

Con un caldero al fuego, la dirigente europea sostiene que no hacen falta "ni misiles, ni drones, ni defensas antiaéreas", porque Europa ya tiene la solución a las provocaciones rusas "desde los tiempos de los galos". Ante esto, el druida responde con ironía: "Con un chupito de mi poción, no hay Putin que se nos resista". De esta manera, refleja dificultad de Europa de dar una respuesta clara y contundente frente a la presión del Kremlin en el marco de la guerra de Ucrania.

Amenazas de Rusia

Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió a la OTAN y a la Unión Europea que "cualquier agresión contra mi país se enfrentará a una respuesta contundente". "Rusia está siendo acusada de casi planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin ha desmentido repetidamente estas provocaciones", declaró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Estas declaraciones responden a la advertencia de la OTAN, diciendo que utilizaría todos los medios para defenderse de cualquier nueva violación de su espacio aéreo tras el derribo de drones rusos sobre Polonia a principios de este mes y el informe de Estonia de una intrusión de aviones de combate rusos la semana pasada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Madrid entra en el radio de los drones rusos Shahed que amenazan a Europa: solo una ciudad se queda fuera

Drones rusos Shahed

Publicidad

Mundo

Crisis Reino Unido

Los migrantes deberán demostrar “contribución a la sociedad” para permanecer en Reino Unido

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad y educación y combatir la corrupción

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad, educación y combatir la corrupción

Imagen de archivo de unos novios durante su boda

Muere un hombre al caer desplomado durante su baile nupcial en Egipto: "Era una persona llena de vida"

Viñeta Gráfica
Viñeta

Las tensiones entre Rusia y la UE, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Makena White
Suceso

Muere a los 28 años Makena White, famosa influencer y pareja del golfista Jake Knapp

Donald Trump con Netanyahu
Gaza

Trump y Netanyahu se reúnen para negociar el fin de la guerra en Gaza

El encuentro busca avanzar en un plan de paz de 21 puntos que incluye alto el fuego, liberación de rehenes y el futuro de la Franja bajo supervisión internacional.

Rescate pescador
Tifón

VÍDEO: El rescate in extremis de un pescador atrapado en el mar por el tifón Bualoi en Vietnam

El tifón Bualoi sacude al país y está provocando graves inundaciones. En total, nueve personas han sido rescatadas en el mar y se sigue buscando a varios desaparecidos

Maia Sadun votando

Victoria absoluta de los proeuropeos en las elecciones parlamentarias moldavas

Tiroteo Michigan

Al menos 4 muertos y 8 heridos en un tiroteo con un rifle en una iglesia en Michigan

bombardeo Ucrania

Vídeo: Último y de los mayores ataques aéreos de Rusia a Ucrania

Publicidad