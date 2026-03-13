Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Defensas aéreas de la OTAN interceptan un nuevo misil balístico que se dirigían a Turquía

La tensión escala en Oriente Medio tras estrellarse un avión de EEUU en Irak. El Pentágono dice que sufrió un accidente, pero milicias iraníes aseguran haberlo derribado.

Turquía.- Turquía despliega un sistema Patriot en Malatya para reforzar junto a la OTAN la defensa de su espacio aéreo

Juan Muñoz
Publicado:

La guerra se intensifica en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní y se agravan las consecuencias económicas ante el encarecimiento del crudo.

Sin embargo, el estrecho de Ormuz no es el único punto conflictivo de la guerra. En Irak, un avión estadounidense se ha estrellado provocando la muerte de seis personas. El Pentágono asegura que el avión sufrió un accidente, sin embargo, milicias iraquíes proiraníes han reivindicado el ataque asegurando haber derribado el avión.

La OTAN vuelve a interceptar misiles

Por otro lado, las defensas de la OTAN han vuelto a interceptar un misil balístico que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, tal y como ha informado la agencia turca de noticias 'Anadolu' y ha confirmado el ministerio de Defensa turco.

La activación de sirenas en la base aérea de Incirlik, situada cerca de la frontera con Siria, puso en alerta a las defensas de la OTAN.

"Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN", informó la agencia de noticias turca.

EEUU aprueba la compra de petróleo ruso ya cargado

Donald Trump ha decidido levantar las sanciones al petróleo ruso autorizando la compra de petróleo ya en tránsito con el objetivo de contener la subida de precios.

Sin embargo, el presidente norteamericano ha celebrado esta escalada de precios del crudo: "Haremos mucho dinero".

