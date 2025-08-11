Netanyahu defiende su plan de ocupar Gaza: "Es la mejor forma de acabar con la guerra"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que su nuevo plan militar para Gaza "es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamás. Netanyahu ha pronunciado estas palabras para, según él, "desmentir las mentiras" que está difundiendo la prensa sobre él.

Asimismo, ha asegurado que Hamás se niega a deponer las armas. Tal y como él mismo ha detallado "no tiene más opción que terminar la tarea y completar la derrota de Hamás", tras saber que Hamás no dejará las armas. Por otra parte, el primer ministro de Israel ha afirmado que su país tiene entre el 70 y el 75% de Gaza bajo control militar, pero detalla que aún le quedan "dos bastiones".

Durante dicha rueda de prensa, Netanyahu ha afirmado que va a permitir que "la población civil abandone de forma segura las zonas de combate y se dirija hacia otras áreas seguras". Ha hecho especial hincapié en las zonas seguras asegurando que en dichos lugares se va a proporcionar a las personas "abundante comida, agua y atención médica".

De la misma manera, ha prometido "corredores protegidos" para la distribución de ayuda y asegura que va a "aumentar el número de puntos de distribución de ayuda de la GHF", la fundación apoyada por Estados Unidos e Israel. Tal y como ha afirmado Netanyahu, el asalto al territorio gazatí cuenta "con plazos bastante cortos". Según él, esto se debe porque quieren "poner fin a la guerra" y alerta de que ocuparán el territorio gazatí "con o sin el apoyo de otros".

"El futuro de Gaza pasa por una administración civil"

Sobre el futuro de la Franja, el primer ministro ha apuntado que tan solo una "administración civil" puede poner fin al control de Hamás, que tilda de "organización genocida y terrorista".

Netanyahu ha asegurado que "Gaza será desmilitarizada e Israel establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para prevenir futuras incursiones terroristas". Asimismo, ha afirmado que la supuesta administración civil en Gaza tiene como objetivo "vivir en paz con Israel".

Llamada telefónica entre Netanyahu y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Israel. Dicha llamada se ha producido con el fin de tratar la nueva ofensiva que va a comenzar el Ejército israelí para tomar Gaza y los campamentos de desplazados.

En dicha conversación "ambos discutieron sobre los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza para poner fin a la guerra". Por otra parte, Netanyahu no ha dudado en expresar su agradecimiento a Trump por "su fuerte apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", concluyó.

