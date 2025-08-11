Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Israel

Netanyahu defiende su plan de ocupar Gaza: "Es la mejor forma de acabar con la guerra"

Desde que aprobó la operación para ocupar la Franja, el Gobierno israelí se ha enfrentado a una ola de críticas nacionales e internacionales.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

Netanyahu defiende su plan de ocupar Gaza: "es la mejor forma de acabar con la guerra" | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que su nuevo plan militar para Gaza "es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamás. Netanyahu ha pronunciado estas palabras para, según él, "desmentir las mentiras" que está difundiendo la prensa sobre él.

Asimismo, ha asegurado que Hamás se niega a deponer las armas. Tal y como él mismo ha detallado "no tiene más opción que terminar la tarea y completar la derrota de Hamás", tras saber que Hamás no dejará las armas. Por otra parte, el primer ministro de Israel ha afirmado que su país tiene entre el 70 y el 75% de Gaza bajo control militar, pero detalla que aún le quedan "dos bastiones".

Durante dicha rueda de prensa, Netanyahu ha afirmado que va a permitir que "la población civil abandone de forma segura las zonas de combate y se dirija hacia otras áreas seguras". Ha hecho especial hincapié en las zonas seguras asegurando que en dichos lugares se va a proporcionar a las personas "abundante comida, agua y atención médica".

De la misma manera, ha prometido "corredores protegidos" para la distribución de ayuda y asegura que va a "aumentar el número de puntos de distribución de ayuda de la GHF", la fundación apoyada por Estados Unidos e Israel. Tal y como ha afirmado Netanyahu, el asalto al territorio gazatí cuenta "con plazos bastante cortos". Según él, esto se debe porque quieren "poner fin a la guerra" y alerta de que ocuparán el territorio gazatí "con o sin el apoyo de otros".

"El futuro de Gaza pasa por una administración civil"

Sobre el futuro de la Franja, el primer ministro ha apuntado que tan solo una "administración civil" puede poner fin al control de Hamás, que tilda de "organización genocida y terrorista".

Netanyahu ha asegurado que "Gaza será desmilitarizada e Israel establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para prevenir futuras incursiones terroristas". Asimismo, ha afirmado que la supuesta administración civil en Gaza tiene como objetivo "vivir en paz con Israel".

Llamada telefónica entre Netanyahu y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro de Israel. Dicha llamada se ha producido con el fin de tratar la nueva ofensiva que va a comenzar el Ejército israelí para tomar Gaza y los campamentos de desplazados.

En dicha conversación "ambos discutieron sobre los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza para poner fin a la guerra". Por otra parte, Netanyahu no ha dudado en expresar su agradecimiento a Trump por "su fuerte apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Más de 100.000 israelíes se manifiestan para frenar la ocupación militar de la Franja de Gaza

06 August 2025, Israel, Tel Aviv: Families and supporters of Israeli hostages in Hammas captivity along with former hostages Yocheved Lifshitz and Ohad Ben Ami hold banners and placards during a march demanding the release of the hostages and an end to the war. Photo: Yael Guisky Abas/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Yael Guisky Abas/SOPA Images via / DPA 06/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

El periodista palestino Anas al Sharif

Cuatro periodistas, entre ellos Anas al Sharif, mueren en un ataque israelí en Gaza

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

Netanyahu defiende su plan de ocupar Gaza: "Es la mejor forma de acabar con la guerra"

Un niño en una calle destruida tras una redada del Ejército de Israel en la ciudad de Yenín, en Cisjordania

El activista palestino asesinado por un colono israelí en Cisjordania grabó su muerte

Terremoto en Turquía
Terremoto

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía

Búfalo
CAZA MAYOR

De millonario cazador a presa: empresario de Texas muere en un safari de lujo durante una cacería

Israeli-Palestinian conflict - Hostages
Israel

Más de 100.000 israelíes se manifiestan para frenar la ocupación militar de la Franja de Gaza

Netanyahu mantiene su postura y continúa adelante con su estrategia militar, a pesar del creciente rechazo dentro y fuera del país.

Incendio en Portugal
Tornado de fuego

Vídeo: captan un impresionante tornado de fuego durante un incendio en Portugal

El incendio forestal que quema las inmediaciones de Alvite aún no se ha extinguido y ha registrado un tornado de fuego.

Imagen de archivo de Zelenski, Trump y Putin.

Trump considera invitar a Zelenski a su reunión con Putin en Alaska

Incendio visto desde la carretera de acceso a Nápoles

Las laderas del Monte Vesubio arden y el humo amenaza la ciudad de Nápoles

Volodimir Zelenski

Zelenski aplaude la firmeza de la UE sobre la representación de Ucrania en la reunión entre Trump y Putin

Publicidad