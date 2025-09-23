El ministro Ángel Víctor Torres pide el Nobel de la Paz para Pedro Sánchez: "Se lo merece"

"¿Se merece el Nobel de la Paz?" La respuesta del ministro Ángel Víctor Torres sobre Pedro Sánchez está dando mucho que hablar. "Él está haciendo todo lo que puede para mantener y preservar esa paz", ha señalado. De esta manera, Torres destaca que Pedro Sánchez se merecía el Nobel mucho más que Donald Trump.

Pedro Sánchez, en la Asamblea de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue en Nueva York, en la Asamblea de la ONU. Este lunes, desde la tribuna, pidió más presión de la comunidad internacional para detener el genocidio en Gaza. Su intervención terminó con un abrazo al Presidente de Francia. Emmanuel Macron, quien se había sumado minutos antes al reconocimiento del Estado Palestino.

"El Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas". "Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización, en pie de igualdad con el resto de estados", defendía este lunes. Así reclamaba a los jefes de Estado y de Gobierno a mantener "un compromiso colectivo para frenar la barbarie y la guerra".

"En nombre de la razón, en nombre del Derecho Internacional, en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya", dijo el jefe del Ejecutivo español ante el resto de líderes participantes en este foro.

Sánchez recordó los pasos que está dando España en la dirección adecuada, así como la puesta en marcha de un plan con nueve medidas para frenar el genocidio en Gaza, como un real decreto ley que consolida el embargo de armas a Israel. "Seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita", recalcó.

Para Sánchez, si el reconocimiento del Estado palestino es urgente, lo más importante es que exista un pueblo palestino en ese Estado, aunque advirtió de que ese pueblo está siendo aniquilado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com