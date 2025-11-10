Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un choque entre dos trenes a 20 kilómetros de Bratislava deja 79 heridos, tres de ellos graves

800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes.

El interior de un tren

El interior de un trenPixabay

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

79 personas, tres de ellas en estado grave, han sido hospitalizadas debido al choque entre dos trenes en Eslovaquia este domingo por la noche. El estado de dos de los heridos es comprometido, mientras que otro presenta heridas graves, pero su estado es estable.

La colisión se dio a 20 kilómetros de Bratislava entre dos trenes de pasajeros que se dirigían a la capital eslovaca. Unas 800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes, según informó el ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok.

Uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo

15 ambulancias, además de 60 policías y 70 bomberos, participaron en el dispositivo de socorro. Aunque aún no se han hecho oficialmente públicas las causas del accidente, la compañía estatal de ferrocarriles, ZSSK, ha informado de que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo. "Uno de los trenes se encontraba en un lugar donde no debía estar. No voy a adelantar las conclusiones de la investigación, pero es evidente que ese tren se saltó un semáforo en rojo", ha declarado Ivan Bednárik, director general de ZSSK.

Ese convoy salió de manera equivocada de una parada y fue embestido por detrás, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, por otro tren que circulaba por la misma vía, explicó esa fuente.

Es el segundo accidente de ferrocarril en Eslovaquia en dos meses. El pasado 13 de octubre cincuenta personas resultaron heridas en la colisión frontal de dos trenes rápidos en la localidad de Roznava, en el sureste del país.

El primer ministro, Robert Fico, ha convocado para este lunes una reunión de urgencia del Gobierno tras la que se informará sobre los primeros resultados de la investigación del accidente para adoptar medidas.

