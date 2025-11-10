Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: Un millón de personas evacuadas

El Gobierno de Filipinas ha declarado el estado de alarma en gran parte de su geografía por el supertifón Fung-Wong. Un millón de personas han sido evacuadas, se han cerrado escuelas y oficinas y más de 300 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados. Se trata del segundo supertifón que acontece en el país en tan solo una semana, un dato preocupante que mantiene en jaque a todos los habitantes de la zona que siguen luchando por sobrevivir.

Fung-Wong ha llegado al archipiélago filipino arrasando todo a su paso, con rachas de viento de más de 200 km/h y fuertes olas que ya han inundado innumerables calles del país. Además, se han producidos cortes de electricidad y miles de desalojos alrededor de todo el país, por la magnitud del suceso. Tras tocar tierra este domingo, el supertifón ha dejado cientos de heridos y al menos dos víctimas mortales, aunque se desconoce la cifra total de los afectados.

Zonas más afectadas

Fung-wong ha tocado tierra por el este de Luzón, la isla más poblada del país, donde se encuentra la capital. El estado de alarma continúa en gran parte del norte y centro de la región, donde los daños han arreado caídas de árboles, derrumbamientos de infraestructuras y cortes eléctricos generalizados. El riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales también aumenta en la zona, con olas de hasta tres metros que podrían afectar exponencialmente en Manila, así como las regiones de Bicol, Calabarzon, Bisayas y Mimaropa.

En el litoral de La Unión y Pangasinan, el mar se mantiene con olas extremadamente peligrosas que superan los 12 metros y con condiciones de navegación de alto riesgo para todas las embarcaciones en la zona oeste del país.

Se espera que el tifón vuelva a intensificarse una vez salga del territorio filipino y se desplace hacia el mar de China Meridional, situación prevista para la tarde de este lunes. Posteriormente, se prevé que se dirigía al estrecho de Taiwán, donde debilitara su potencia.

El segundo tifón en una semana

La llegada de este supertifón sucede en uno de los peores contextos temporales del país, cuando todavía no se ha recuperado del desastre del Kalmaegi, que apenas hace una semana dejaba más de 220 muertos y un centenar de desaparecidos. El archipiélago filipino es una zona propensa a este tipo de adversidades climáticas, pero cada vez son sistemas más extensos y destructivos alimentados por el cambio climático.

Filipinas afronta una temporada de tormentas muy activa, que con Kalmaegi y Fung-wong ha pasado 21 tifones este 2025. Filipinas, que sufre una media de 20 tormentas tropicales al año, se encuentra dentro del Anillo de Fuego, el lugar con mayor actividad sísmica del mundo, geológicamente inestable, por lo que son frecuentes este tipo de situaciones meteorológicas.

