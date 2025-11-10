Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Filipinas

Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: Un millón de personas evacuadas

El supertifón Fung-Wong ha llegado a la isla de Luzón, al norte del archipiélago filipino, con grandes marejadas ciclónicas y fuertes rachas de viento de 200 kilómetros por hora.

Tifón Fung wong

Alerta tifón Fung-Wong | Antena 3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

El Gobierno de Filipinas ha declarado el estado de alarma en gran parte de su geografía por el supertifón Fung-Wong. Un millón de personas han sido evacuadas, se han cerrado escuelas y oficinas y más de 300 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados. Se trata del segundo supertifón que acontece en el país en tan solo una semana, un dato preocupante que mantiene en jaque a todos los habitantes de la zona que siguen luchando por sobrevivir.

Fung-Wong ha llegado al archipiélago filipino arrasando todo a su paso, con rachas de viento de más de 200 km/h y fuertes olas que ya han inundado innumerables calles del país. Además, se han producidos cortes de electricidad y miles de desalojos alrededor de todo el país, por la magnitud del suceso. Tras tocar tierra este domingo, el supertifón ha dejado cientos de heridos y al menos dos víctimas mortales, aunque se desconoce la cifra total de los afectados.

Zonas más afectadas

Fung-wong ha tocado tierra por el este de Luzón, la isla más poblada del país, donde se encuentra la capital. El estado de alarma continúa en gran parte del norte y centro de la región, donde los daños han arreado caídas de árboles, derrumbamientos de infraestructuras y cortes eléctricos generalizados. El riesgo de marejadas ciclónicas potencialmente mortales también aumenta en la zona, con olas de hasta tres metros que podrían afectar exponencialmente en Manila, así como las regiones de Bicol, Calabarzon, Bisayas y Mimaropa.

En el litoral de La Unión y Pangasinan, el mar se mantiene con olas extremadamente peligrosas que superan los 12 metros y con condiciones de navegación de alto riesgo para todas las embarcaciones en la zona oeste del país.

Se espera que el tifón vuelva a intensificarse una vez salga del territorio filipino y se desplace hacia el mar de China Meridional, situación prevista para la tarde de este lunes. Posteriormente, se prevé que se dirigía al estrecho de Taiwán, donde debilitara su potencia.

El segundo tifón en una semana

La llegada de este supertifón sucede en uno de los peores contextos temporales del país, cuando todavía no se ha recuperado del desastre del Kalmaegi, que apenas hace una semana dejaba más de 220 muertos y un centenar de desaparecidos. El archipiélago filipino es una zona propensa a este tipo de adversidades climáticas, pero cada vez son sistemas más extensos y destructivos alimentados por el cambio climático.

Filipinas afronta una temporada de tormentas muy activa, que con Kalmaegi y Fung-wong ha pasado 21 tifones este 2025. Filipinas, que sufre una media de 20 tormentas tropicales al año, se encuentra dentro del Anillo de Fuego, el lugar con mayor actividad sísmica del mundo, geológicamente inestable, por lo que son frecuentes este tipo de situaciones meteorológicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Paramilitares disparan, atacan y atropellan a civiles a las afueras de una de las ciudades más importantes de Sudán

Paramilitares disparan, atacan y atropellan a civiles a las afueras de una de las ciudades más importantes de Sudan.

Publicidad

Mundo

Tifón Fung wong

Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: Un millón de personas evacuadas

El Capitolio

El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno

Pirámides Egipto

VÍDEO: Detienen en Egipto a tres turistas por hacerse fotos desnudos en las pirámides

Imagen del expresidente francés, Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy

Sarkozy lleva su primera demanda de puesta en libertad al Tribunal de Apelación de París

Trump
INTERNACIONAL

China suspende las restricciones a las exportaciones de tierras raras

Hamás asegura haber entregado el cuerpo de un soldado israelí retenido en Gaza desde 2014
GAZA

Hamás asegura haber entregado el cuerpo de un soldado israelí retenido en Gaza desde 2014

Se trata de Hadar Goldin, asesinado durante la guerra de 2014 y considerado el único rehén que no fue capturado en los ataques del 7 de octubre.

Domingo del Recuerdo
REINO UNIDO

Carlos III preside el Domingo del Recuerdo y rinde homenaje a los caídos en combate

El príncipe británico de 12 años acude por primera vez a un homenaje a los soldados caídos en combate.

Otro supertifón asola todo el archipiélago filipino

Otro supertifón asola todo el archipiélago filipino

Imagen del terremoto de 6,7 grados de magnitud en Japón

Japón desactiva la alerta de tsunami tras sufrir un terremoto de 6,9 grados de magnitud

Agujas de jeringuillas

Un enfermero mata a 10 pacientes para "reducir su carga de trabajo durante los turnos nocturnos"

Publicidad