Detienen al rapero Rod Wave el mismo día que es nominado a los Grammy por tenencia de armas y drogas

El cantante y compositor, conocido por canciones como Street Runner y Heart On Ice, fue detenido por el Departamento de Policía de Atlanta por cuatro cargos el viernes 7 de noviembre.

Adrián Ballesteros
Rodarius Marcell Green, conocido en el panorama musical como Rod Wave, ha sido detenido por el Departamento de Policía de Atlanta por cuatro cargos relacionados con la tención de armas y drogas. Sucedía el viernes 7 de noviembre, después de haber sido nominado a los premios Grammy en la categoría de mejor canción escrita para medios visuales, por la canción principal de la película de terror Sinners.

Los cuatro cargos incluyen posesión de un arma de fuego o cuchillo durante la comisión de un delito, posesión de sustancias y conducción imprudente. Todo durante "un posible disturbio doméstico" en el que acabaron interviniendo las autoridades y que estaría relacionado con "un robo no reportado previamente y la posterior descarga de un arma de fuego", según informó un portavoz del Departamento de Policía de Milton le dijo al 'Daily Mail'.

Hechos por los que el cantante fue detenido el siete de noviembre y por los que posteriormente fue liberado al día siguiente, tras abrir una investigación en su contra, pagar una fianza de 8.000 dólares y comparecer ante el tribunal.

Denfesa del acusado

Por su parte, los abogados de Wave, Drew Findling, Marissa Goldberg y Zack Findling, mantiene en defensa del rapero que "fue injustamente perfilado y arrestado ilegalmente en Atlanta". Además, afirman que "el oficial que lo arrestó pertenece a la controvertida Unidad de Supresión del Crimen del Departamento de Policía de Atlanta, un grupo conocido por sus tácticas agresivas y su énfasis en el alto número de arrestos en lugar de la seguridad pública genuina" y aseguran que el arresto se realizó debido al "enfoque basado en cuotas" de la unidad y que esperaban aclarar "las violaciones de sus derechos en los tribunales", según información de 'TMZ'.

Historial delictivo

El cantante y compositor estadounidense de 27 años, a pesar de haber sido reconocido como el rapero número 21 más taquillero de todos los tiempos, con un beneficio de 36 millones de dólares en 31 espectáculos, tiene un pasado complejo marcado por varios arrestos. Wave, fue arrestado y acusado de 14 cargos el 21 de abril de este mismo año, acusado por asalto agravado, posesión de un arma de fuego y delito grave de manipulación de pruebas. Le detuvieron en el condado de Fulton, Georgia, y fue liberado con una fianza de 50.000 dólares.

Según informó Variety, el rapero "regresó a su casa después de un robo, se produjo una discusión y se disparó una pistola 14 veces, golpeando varios autos y una pared de la casa". Información, que según los abogados de Green es falsa: "No hay verdad en estos cargos. Rod Green fue víctima de un robo y no cometió ningún delito. Fue acusado como resultado de esta situación incomprensible. Esto se resolverá absolutamente favorablemente para el Sr. Green".

El rapero, también había sido arrestado previamente por posesión de municiones o un arma en Florida en abril de 2024, después de que la policía sospechara que había estado involucrado en un tiroteo relacionado con pandillas que dejó cuatro heridos. Caso que no fue procesado, ya que el cargo fue desestimado más tarde, y su abogado calificó el incidente como un "malentendido".

