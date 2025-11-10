Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno

Ha estado cerrado durante 40 días por falta de acuerdo.

El Capitolio

El Senado de Estados Unidos alcanza la mayoría necesarios para proceder a reabrir el gobierno de EEUU | EFE

Ángela Clemente
El Senado de Estados Unidos ha aprobado el voto de procedimiento que permite el avance hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, todo ello tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

Era poco antes de las 23:00 hora local (04:00 GMT), cuando el Senado consiguió los 60 votos necesarios para avanzar hacia un compromiso que permita pagar a los funcionarios y a las agencias federales. Siete senadores demócratas y el independiente Angus King (que suele votar con los demócratas) decidieron romper con la disciplina de su partido con el fin de permitir extender el presupuesto hasta el 30 de enero.

Los demócratas votaron a favor del desbloqueo del proceso en el pleno del Senado. Han explicado que era evidente que los republicanos no iban a ceder y que "solo había un acuerdo en la mesa y esta era la mejor opción para reabrir el gobierno".

650.000 funcionarios llevan más de un mes sin recibir una nómina

Con este acuerdo, que aún debe pasar por otros votos en el Senado y finalmente por la Cámara Baja, posibilitará el pago a los más de 650.000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo, así como financiar a los departamentos de Agricultura, que es el encargado de los cupones alimentarios para los más pobres, Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

Dentro de las negociaciones, el bando republicano aseguró a los demócratas que en diciembre votarían para extender los subsidios de la Ley de Cuidado Asequible, conocida como Obamacare, que finalizan este año y que se había convertido en el gran obstáculo para extender el presupuesto.

El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU, Chuck Schumer, se ha mostrado contrario al acuerdo,asegurando que mientras el gobierno federal estuvo cerrado el presidente estadounidense, Donald Trump, tomó a los estadounidenses afectados como "rehenes" al suspender el programa de asistencia de alimentos a familias, veteranos, a ancianos y niños".

"La crisis de cuidados de salud es tan grave y urgente para las familas que no puedo apoyar esta resolución de continuidad (del presupuessto)", dijo Schumer, cuya oposición también contó con la de la senadora progresista Elizabeth Warren, quien aseveró que al acuerdo era un "gran error".

"Entiendo que algunos de mis compañeros demócratas no están contentos con este acuerdo, pero esperar una semana o un mes más no iba a significar un mejor resultado", aseguró la senadora demócrata de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, que ha liderado las negociaciones con la bancada republicana para superar el impás en el que se encontraban.

