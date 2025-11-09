VÍDEO: Detienen en Egipto a tres turistas por hacerse fotos desnudos en las pirámides

Este domingo las fuerzas de seguridad de Egipto han detenido a tres turistas que intentaban hacerse fotos desnudos, detrás de la Gran Pirámide, también conocida como Keops, en Guiza.

Según ha declarado una fuente de seguridad egipcia, los tres turistas fueron detenidos "por infringir la ley egipcia tras intentar tomarse fotos desnudos junto a la Gran Pirámide".

Pero esta no es la primera vez que alguien posa desnudo delante de las pirámides. En el año 2018 se difundió un vídeo en redes sociales de una pareja escalando una de las tres pirámides de Guiza, y una vez arriba, ambos se desnudaron y posaron sin complejos.

Un año antes, en marzo de 2017, una modelo belga posaba desnuda en la explanada de las pirámides de Guiza, y posteriormente era detenida.

En 2015, un joven alemán también era arrestado y expulsado de Egipto para siempre, por subir a la cima de una pirámide.

Tras estos incidentes, Egipto cambió su enmienda legislativa, y desde el año 2020, si alguien sube a una pirámide, podrá enfrentarse a un mes de cárcel y multas de hasta 10.000 libras egipcias, para aquellos que comentan acto contra la "moral pública" o escalen los sitios arqueológicos del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.