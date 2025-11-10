Tras las gafas, la guayabera viral: la simbología interna del look de Pedro Sánchez en la Cumbre CELAC

La presencia de Pedro Sánchez en Colombia para la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC) ha dado mucho que hablar en redes sociales y no precisamente por lo que ha dicho, sino por la ropa que ha escogido para el acto. Se trata de una guayabera, una camisa de lino con cuatro bolsillos y característica por lo ligera que es ante el calor y la humedad de la zona.

Sánchez explicaba por TikTok el motivo por el que había escogido dicho atuendo, mediante un vídeo grabado en modo 'selfie' en el que se muestra cercano y suelto con el uso de esta red social.

El presidente también explicaba en el vídeo un resumen de lo que había sido la Cumbre CELAC, pero se dejaba algo muy importante sin comentar, el origen del bolso-mochila que llevó. Un complemento, que los organizadores del evento les otorgaron a todos los participantes y que ha sido tejido por mujeres indígenas del país, con el que Sánchez no ha dudado en posar.

