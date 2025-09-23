Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba este martes el decreto que refuerza el embargo de armas a Israel

El embargo de armamento lleva en marcha desde 2023, por lo que esta medida se toma para ratificar su poder judicial y afianzar su cumplimiento.

Rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros

Adrián Ballesteros
Publicado:

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al decreto-ley que completará el embargo de armas a Israel. Esto mediante un paquete de nueve iniciativas, presentado hace dos semanas por Pedro Sánchez, dirigido a sancionar el genocidio que el Gobierno israelí está ocasionando en Gaza.

Algunas de estas medidas fueron aprobadas en el consejo ministerial celebrado el 9 de septiembre, destacando la prohibición de paso por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles dirigido a las fuerzas armadas de Israel y el rechazo de entrada a cualquier aeronave de Estado que porte material de Defensa para el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El Ejecutivo recalcaba con importancia que el embargo de armamento lleva en activo desde 2023. El objetivo de este nuevo decreto-ley es conseguir una mayor cobertura jurídica para este asunto y evitar la comercialización de armamento con Israel.

Por el momento, se sabe que Pedro Sánchez no presidirá este martes la reunión ministerial, ya que está en Nueva York con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, en la cual hace una intervención el rey Felipe VI. Ante su ausencia, el cómitre será presidido por María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno.

Aplicación del decreto-ley

El decreto-ley será aceptado y entrará en vigor, pero deberá ser convalidado por el Congreso en un período de máximo treinta días desde su promulgación. Lo que implica esto, es que para su completa aprobación deberá contar con el voto favorable de la mayoría de la Cámara, algo con lo que parece ser que sí contará el Gobierno.

Una vez aprobado, es posible que se considere tramitar el decreto como un proyecto de ley, es decir, una medida más amplia que permite introducir enmiendas en el texto inicial. Por el momento, este cambio ya se encuentra respaldado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, que advierte que si el decreto no es muy “ambicioso” su grupo votaría a favor de la propuesta.

Publicidad

