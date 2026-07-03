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Del milagro de Hernán a la esperanza de Fabio: Un equipo trabaja para rescatar a Fabio, un niño de 9 años atrapado a 6 metros bajo los escombros

Son 6 metros los que separan al pequeño Fabio de los rescatistas. El equipo ya ha apuntalado con madera el edificio porque la estructura está muy dañada.

Un perro durante un operativo para salvar a Fabio

Un perro durante un operativo para salvar a Fabio EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Fabio tiene 9 años y lleva ya ocho días bajo los escombros de uno de los edificios que se derrumbaron en los terremotos de Venezuela de la semana pasada. Seis metros lo separan de la vida y un equipo de rescatistas trabaja sin descanso para conseguir que el pequeño vuelva a la superficie.

El operativo es muy complejo y cualquier movimiento en falso puede ser letal. Si este jueves todo el mundo estaba pendiente del rescate de Hernán Gil ahora las miradas se fijan en la localidad de Caraballeda, en la región de La Guaira, donde rescatistas de El Salvador y Argentina hacen todo lo posible para conseguir un nuevo milagro.

El padre de Fabio contiene la respiración ante el rescate. Se cree que el pequeño está atrapado junto a una persona fallecida, supuestamente la madre, pero según un rescatista, no se descarta que haya más personas con vida junto al menor.

Por pequeña que sea la posibilidad cualquier opción es válida para mantener viva la esperanza. La operación Fabio arrancó a las 23:00 horas local del miércoles y además de los rescatistas también hay un dispositivo de Protección Civil. El grupo de rescate ha apuntalado con madera el edificio para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura, y si bien no tienen certeza del tiempo que tomará, aseguran que "esto podría llevar rato".

El rescate de Hernán

Este rescate llega después del de Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años que estuvo una semana sepultado bajo los escombros de ocho plantas. Hernán fue alimentado e hidratado con una jeringuilla. A través de la zanja que consiguieron abrir para introducir la cámara que comprueba señales de vida fueron día a día metiendo el suero de la jeringuilla en un tubo.

Son pocos pero estas historias consiguen hacer menos dolorosos los más de 2.500 fallecidos que ya han sido contabilizados.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas.

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